Ubytovny se mají v Ústí na konci června uzavřít dvě, jedna v Purkyňově ulici na Střekově, druhá pak v Klíšské ulici. Celkem je má opustit přes 200 lidí, z toho zhruba třetina jsou děti. „Čelíme diskriminaci, jsme házeni do jednoho pytle, je proti nám uplatňován princip kolektivní viny. To je kořen současné situace,“ uvedli v prohlášení organizátoři akce.

„Pokud je někdo v krizi a zvlášť Romové s dětmi pokud budou v krizi, postaví si chatrč, začnou tu být osady jako na východním a západním Slovensku,“ upozornil romský aktivista Jozef Miker.

Město před časem vyhlásilo takzvané bezdávkové zóny v místech, kde si podle organizátorů akce ještě donedávna v Ústí Romové mohli pronajmout bydlení. Bez dávek na bydlení si přehnané nájmy nemohou prý vůbec dovolit.

Demonstrace proti uzavírání ubytoven v Ústí nad Labem. Lidem hrozí, že skončí na ulici.

Podle aktivisty za Práva Romů Miroslava Brože Romové nemohou sehnat kvůli diskriminaci bydlení za běžné ceny v běžných lokalitách. Proto vyzval policii, aby v Ústí nad Labem na dodržování antidiskriminačního zákona dohlížela. „Zákon je součást platné české legislativy. Prosím dohlédněte na jeho dodržování,“ řekl Brož.

Náměstek primátorky Jiří Madar (UFO) dříve uvedl, že město se ve spolupráci s ostatními partnery bude snažit pomoci těm, kteří pomoc chtějí. V obou ubytovnách prý probíhá intenzivní sociální práce, jednotlivé byty navštěvují sociální pracovníci.

„Probíhá to tak, že na ubytovny chodí sociální pracovnice a ty jim rozdávají seznamy ubytoven mimo město,“ okomentoval práci radnice Brož.

Podle radnice někteří aktivisté, kteří prý ubytovaným slibují nesplnitelné, situaci komplikují.

Lidé z ubytoven navrhli městu dvě možná řešení. Prvním je, aby město ubytovny koupilo, jejich obyvatelé pak chtějí založit bytové družstvo, kterému by město poté ubytovny svěřit do správy. Druhým řešením by podle Brože mohlo být to, že město lidem z uzavíraných ubytoven poskytne efektivní pomoc a podporu, aby si mohli pronajmout normální byty, za normální ceny, mimo sociálně vyloučené lokality.

V demonstracích chtějí lidé pokračovat i v dalších dnech.