Lidovcům vadí plán ministerstva práce a sociálních věcí, které chce snížit dávky na bydlení a zúžit okruh lidí, kteří by měli na pomoc nárok. KDU-ČSL varuje před tím, že by se zvýšilo riziko chudoby až u čtvrt miliónu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů. „Je to zaměřeno proti těm nejchudším,“ tvrdí lidovec Jan Čižinský.

Ministryně pro místní rozvoj Jaroslava Němcová (ANO) vysvětlovala, že návrh má omezit obchod s chudobou. „Dávky, které vyplácíme, vyplácíme ze společných peněz. Pomáháme lidem, ale zejména pomáháme byznysu a obchodu v této oblasti,“ prohlásila na plénu.

Podle všeho však vystoupí jen poslanci s přednostním právem. Schválení programu schůze podporují kromě lidovců Piráti, hnutí STAN a TOP 09. Proti je naopak hnutí ANO, komunisté, SPD i sociální demokraté.

„Diskutujme o tom, až bude zákon předložen. Téma má smysl řešit, až na stole leží konkrétní návrh zákona, nikoli spekulovat o tom, co by kdyby,“ vysvětloval šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Podobně argumentoval i předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Přejeme si, aby byl v této zemi ukončen obchod s chudobou. Ale současný návrh postihne velmi bolestně i chudší pracující a seniory,“ řekl.

Podotkl však, že poslanci by měli počkat, jestli návrh ministerstva do Sněmovny vůbec přijde. Pokud by šla ČSSD do vlády, novelu by nepředkládala. „Náš potenciální ministr práce a sociálních věcí ten návrh stáhne,“ slíbil Chvojka.

„Vyvolat mimořádnou schůzi kvůli tomu, že vláda připravuje změnu v dávkách, není příliš šťastná situace,“ přidal se předseda SPD Tomio Okamura.