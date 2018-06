Kristýna Léblová, kk, Novinky

Soutěž obnovuje tradici stejnojmenného závodu, který byl mezi lety 1933 až 1935 pořádán Autoklubem Republiky Československé. Závod trval několik dní, kdy soutěžící projeli 1600 kilometrů téměř bez odpočinku na trase Praha – Kolín – Německý Brod (dnešní Havlíčkův Brod) – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno – Břeclav – Bratislava a zpět.

„Je to vzkaz pro všechny, co koukají na to, že tyhle starý auta jsou schopný pořád absolvovat takhle těžkou trasu. Před třemi lety jsme závod nazvali 1000 mil československých - závod pro opravdové sportovce, protože řídit tyhle starý auta je složitější, než řídit ta nová,“ řekl Novinkám ředitel závodu Miroslav Krejsa s tím, že vozy nejezdí po dálnici, snaží se kopírovat v rámci možností trasu z dob prvorepublikového závodu a průměrná rychlost je nastavena na 45 kilometrů v hodině.

Řídit předválečného veterána prý není jednoduché.

FOTO: Novinky

Závod nadšenci obnovili v roce 1970 a do roku 1977 se konal každoročně, později už jen příležitostně a od roku 2015 už zase pravidelně. Letos se soutěže účastní rekordní počet automobilů, kdy většina z 97 přihlášených je z předválečné doby. Mezi nimi jsou například vozy Bugatti, JAWA Minor, Aero 50 a mnohé další.

Závodníci se dostanou do míst, kde se konaly předválečné ročníky. Letos mohou nově projet nejznámější úseky původní trati Velké ceny Republiky Československé na Masarykově okruhu jako například Ostrovačické zatáčky, Farinovu zatáčku, Myslivnu a další. V rámci závodu také navštíví prostory původního depa s boxy, kde je čeká zvláštní zkouška. První den končí v Bratislavě.

Závod 1000 mil československých odstartoval v pražské Opletalově ulici.

FOTO: Novinky

Závodníci se do Prahy vrátí v sobotu 16. června mezi 17:00 až 18:30 před Národní technické muzeum, kde je mohou přivítat i fanoušci z řad veřejnosti.

Akce je zařazena do projektu Národního technického muzea „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět”, jenž je součástí oslav 100. výročí založení Československé republiky.