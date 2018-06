Jakub Bartosz, Právo

Rozsáhlý komplex budov, ve kterém měla vzkvétat věda v propojení s byznysem, poslal soud letos na jaře do konkurzu a zhruba dvacítka věřitelů se hlásí o téměř miliardu korun. Podle znaleckého posudku je cena campusu 400 miliónů korun.

Z posledních zpráv v insolvenčním rejstříku přístupném na soudním webu vyplývá, že se bude řešit hned několik tzv. incidenčních sporů, ve kterých věřitelé žádají o uznání svých pohledávek.

Finanční úřad žádá 300 miliónů zpět

Do parku postaveného v roce 2015 za 750 miliónů korun, který měl v českém prostředí sehrát roli líhně technologií a rozvíjejících se firem po vzoru amerického Silicon Valley, přiteklo rovněž 300 miliónů z evropských dotací. U nich v budoucnu hrozí, že je bude muset ČR vracet, a tudíž by je zaplatili čeští daňoví poplatníci. O vrácení těchto 300 miliónů v rámci insolvenčního řízení žádá finanční úřad.

Další stovky miliónů chce například brněnská firma Moravostav. Výše celkové částky tak ještě není definitivní.

„Seznam pohledávek rozhodně nebude větší, může být ale výrazně menší,“ sdělila Právu insolvenční správkyně v případu Petra Hýsková s tím, že může pouze obecně hovořit o veřejně dostupných informacích, podrobnosti ke konkurzu sdělit nelze.

Park by podle ní zachránil nový investor. Za jakou cenu, to ukáže teprve situace na trhu. „Znalecký posudek říká, že může mít hodnotu kolem 400 miliónů korun. To ale neříká nic o tom, jestli nepřijde někdo, kdo je ochoten tyto peníze dát,“ podotkla.

Vyřešení dalšího osudu kampusu zřejmě zabere ještě několik měsíců a jednotlivé spory o uznání finančních závazků dokonce roky. „Zpeněží se majetek, peníze budou na účtu majetkové podstaty, a až podle toho, jak se v rámci soudních řízení rozhodne, které pohledávky jsou po právu a které nikoliv, se budou prostředky rozdělovat, což ale nebrání tomu, aby areál mohl dál fungovat,“ dodala Hýsková.

Trestní oznámení



Do případu se po vyhlášení bankrotu soudem vložilo v únoru také Městské státní zastupitelství v Praze, kterému se musí od té doby zasílat veškeré písemnosti a musí se informovat o krocích při insolvenčním řízení.

Trestní oznámení na neznámého pachatele pak v březnu podalo ministerstvo průmyslu a obchodu, a to na základě kontroly.

Média dříve informovala o tom, že prověřování odhalilo závažné nedostatky hlavně v dodržování pravidel, například se prý stavělo něco jiného, než bylo v plánu.

Vznikly tak například sklady a výrobní haly místo původního záměru, kterým byly prostory určené k výzkumu.

Podle závěrečné zprávy byl také areál pronajatý pouze téměř z poloviny, přičemž tam působí jen šest firem.

Nový akcionář záměry neprozradil

Park se dostal do problémů už v minulosti, když začal prodělávat, a již v létě 2016 na sebe vyhlásil insolvenci. Tehdy jej podle médií z většiny vlastnila firma CPP Development (CPPD) a z menšiny od července 2013 švýcarský partner projektu ABB.

Z insolvenčního a obchodního rejstříku vyplývá, že nynějším majitelem a jediným akcionářem je od května Jaroslav Čurda (64) z Hlučína. Jaké má s firmou záměry, nechtěl prozradit, v podobném oboru je podle svých slov nováčkem.

„Mám na to poradce a po telefonu se o tom bavit nebudu,“ řekl Právu bez dalších podrobností.