Hamáček podpořil Paroubka. Chce ho za kandidáta do Senátu

Předseda ČSSD Jan Hamáček doporučí předsednictvu strany, aby schválilo bývalého šéfa sociální demokracie Jiřího Paroubka jako nezávislého kandidáta do Senátu. Právu to po schůzce s bývalým předsedou ČSSD potvrdil sám Hamáček. Paroubek by měl kandidovat na Ostravsku.