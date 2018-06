Pavel Orholz, Právo

Na transparentech měli napsáno: B. Potápíte demokracii a morálku, nebo Andreji jede ti to v 10:03. Když Babiš vycházel z nádraží, kde se informoval o chystané přestavbě, spustili ryk.

„Zneužíváte staré lidi a paktujete se s komunistama, kteří si neváží lidských životů,“ křičela na Babiše žena s megafonem. Premiér v demisi se však konfrontaci vůbec nevyhýbal a pokynul ochrance, aby ji pustili až k němu. Tam na něj žena se zvučným hlasem stále křičela, že je „největší zloděj v celé Evropské unii“. Další se pak přidala: „Jak se vám vládne, když vás lidi nemaj rádi?“

Babiš však verbální útoky ustál a nepustil se do hlasité konfrontace. Jeho slova ve vřavě zanikla. Bylo pouze patrné, že se ženy zeptal, kde to všechno četla. Pak zamířil do autobusu, který ho s dalšími členy vlády vezl na jihočeský krajský úřad, kde se setkal se starosty jihočeských obcí a měst.

Demonstranti proti Andreji Babišovi v Českých Budějovicích

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Ještě před vlakovým nádražím se Babiš stihl informovat o situaci ohledně dálnice D3, když požadoval po ministru Danu Ťokovi (za ANO), aby byla hotová z Prahy až k rakouským hranicím už v roce 2025. Podle vyjádření ministra by se však dálnice v úseku z Prahy do Tábora mohla začít stavět až v roce 2021. [celá zpráva]

Babiš chce v Jihočeském kraji během úterý navštívit také například letiště v Plané u Českých Budějovic, tréninkové centrum na Složišti nebo vesničku Holašovice, která je na seznamu UNESCO. Ministr kultury Ilja Šmíd zamíří na otáčivé hlediště v Českém Krumlově a ministr životního prostředí na orlickou nádrž nebo do Teplárny České Budějovice.

Premiér v demisi Andrej Babiš s jednou z demonstrantek.

FOTO: Pavel Orholz, Právo