zpe, Novinky, ČTK

Na Václavském náměstí se před 18. hodinou sešly tisíce lidí. Demonstrace se koná den před tím, než Babiš na Pražském hradě podruhé složí premiérský slib. Jeho první kabinet v lednu nezískal důvěru, prezident Miloš Zeman ho jmenuje podruhé. Hnutí ANO domlouvá koalici s ČSSD a podporou komunistů.

Pořadatelé demonstrace z iniciativy Milión chvilek pro demokracii zdůrazňují, že nejde o protest proti výsledkům voleb, ale proti chování Babiše, který se drží premiérského postu, ačkoliv čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zároveň jim vadí vliv, který v současnosti získává KSČM. „Protest je proti svévolnému chování Babiše, (prezidenta Miloše) Zemana a komunistů,” řekl na úvod jeden z řečníků.

Na Václavské náměstí dorazil lidé všech věkových kategorií. „Zažila jsem bolševika a nechci, aby se to opakovalo,“ sdělila Novinkám jedna z protestujících. Další z demonstrantek, která v ruce držela svoji dceru, řekla, že nechce, aby její děti vyrůstaly v atmosféře, jaká je ve společnosti dnes.

Protestuje se i proti Zemanovi



Kromě jména Andreje Babiše lidé také velmi často skloňují prezidenta Miloše Zemana. Proti němu se vymezili i neúspěšní kandidáti na Hrad Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří rovněž vystoupili na pódiu.

Proslov měli i další politici, například Miroslava Němcová z ODS, Vít Rakušan z hnutí STAN, ale také senátor Jiří Dienstbier (ČSSD). Ten apeloval na lidi, aby podpořili Senát a vysvětloval, jak je horní komora důležitá. Babiš dlouhodobě mluví o tom, že Senát není potřeba.

Podle Němcové nemá prezident Zeman účastníkům demonstrací vzkazovat, aby byli zticha, protože jemu by se to hodilo. „Nechcete mu také něco vzkázat?“ otázala se Němcová davu, který začal skandovat: „Hanba, hanba!“

Demonstrace na Václavském náměstí

FOTO: Novinky

„Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Babiš vzdal funkce,” připomínají pořadatelé z iniciativy Milión chvilek pro demokracii.

Lidé mávají vlajkami České republiky i Evropské unie. Řada z nich má s sebou transparenty proti Babišovi, na kterých mají nápisy "Už nás nebabiš", "Babiš musí před soudem stát, jinak nemáme právní stát" nebo "Pryč s tyrany a zrádci". Na dalších transparentech mají lidé fotografie s oběťmi komunistického režimu.

Video

Jiří-Jakub Zévl - Milion chvilek pro demokracii

Lidé zaplnili prostor pod sochou svatého Václava, kde je umístěno pódium, až po křížení Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí. Horní část náměstí je pro auta uzavřena. "Policie odhad počtu účastníků nebude zveřejňovat," řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Petici za Babišovo odstoupení podle organizátorů demonstrace podepsalo přes čtvrt miliónu lidí.

Video

Anketa mezi účastníky demosntrace proti Babišově vládě

Na pódiu by se měli vystřídat prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer, herečka Bára Hrzánová, teolog Marek Orko Vácha, moderátorka Ester Janečková, herec a principál Jan Hrušínský či farmář Bohumír Rada.

Demonstrace s názvem Jednou provždy na Václavském náměstí v Praze namířená proti možné vládě Andreje Babiše s podporou komunistů

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Video

Mikuláš Minář - Milion chvilek pro demokracii

Na akci pozvali pořadatelé rovněž politiky ze všech šesti demokratických sněmovních stran (ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) a nabídli jim možnost na akci vystoupit.

Lidé přišli protestovat i v dalších městech

Několik stovek lidí přišlo také na Zelný trh v Brně na zahájení Koncertu pro demokracii. Někteří měli transparenty proti Babišovi, jiní mávali českou vlajkou. Před davem bylo přichystané pódium pro několik řečníků a hudebníků. Vystoupili na něm například senátor Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL), rektor JAMU Petr Oslzlý a další.

Demonstrace v Ostravě

FOTO: Aleš Honus, Právo

Na Masarykově náměstí v centru Ostravy se v úterý v podvečer sešlo jen asi pět desítek lidí. Demonstraci zahájila hudba Karla Kryla a řečník z iniciativy Milion chvilek pro demokracii, který poděkoval za podporu všem, kteří podepsali petici za odstoupení Andreje Babiše. „To nejcennější, co jsme v naší zemi v minulosti vybudovali, je nyní v tento významný rok pošlapáváno,“ řekl aktivista s poukazem na letošní sté výročí vzniku samostatného Československa.

Stovky lidí přišly demonstrovat také v Hradci Králové a Pardubicích. V Hradci prošel průvod centrem města. V Pardubicích se lidé sešli u sochy prvního českého letce Jana Kašpara, malé náměstí bylo plné.

Účastníci demonstrace na Václavském náměstí v Praze proti vládnutí Andreje Babiše s podporou komunistů.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Demonstrace proti Babišovi se na řadě míst konaly již v uplynulých týdnech. Mezi největší patřily protesty z úvodu dubna. [celá zpráva]