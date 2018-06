Systém Galileo přinesl Česku 2,7 miliardy korun

Satelitní systém Galileo a umístění Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) do Prahy přineslo české ekonomice příjmy okolo 2,7 miliardy korun. V pátek to během diskuze o fungování Galilea a dalších vesmírných aktivit EU řekl místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Systém zatím pracuje v omezeném provozu, plné zprovoznění je plánováno do roku 2020.