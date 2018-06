Co považujete za to nejzajímavější na sobotní oslavě?



Mě nejvíc těší to, že se podařilo dostat na jedno místo a nabídnout publiku během jednoho dne to nejlepší. Ukázat podstatu živosti česko-německých vztahů, která se odehrává dennodenně v celé České republice a Německu, že česko-německé vztahy nejsou něco abstraktního, o čem se čte v politických rubrikách, ale že je to síť kontaktů konkrétních lidí, konkrétní projekty, konkrétní iniciativy, debaty a kulturní aktivity. To mi udělalo největší radost.

Samozřejmě že je možné pozvat na „highlighty” typu hvězdného Kraftklubu, partičky mladých kluků z Chemnitz, kteří se proslavili protihipsterskou hymnou Ich will nicht nach Berlin. Budou tam Mydy Rabycad, Ondřej Ruml a skvělá divadla.

Z diskusí v tramvaji na mostě byste upozornil na co?

Oblast dialogu, kde fond podporuje řadu projektů, je také mnohovrstevnatá. Jsou projekty, které se zabývají společnou historií, jak těmi tragickými stránkami nacistické okupace, nebo potom poválečného vyhnání, ale jsou i projekty, které se týkají také mladší historie. Podporujeme i diskuse odborníků, takže tam bude možné navštívit debatu architektů a urbanistů zaměřenou na veřejný prostor v Praze a v Berlíně. Zároveň se ale těšíme i na debaty na politická témata s lidmi, jako jsou Libor Rouček, Bernd Posselt ze Sudetoněmeckého krajanského sdružení nebo německý velvyslanec Christoph Israng nebo Tomáš Kafka.

Jméno Bernda Posselta je kontroverzní stejně jako krajanské sdružení, i když to upustilo od majetkových nároků. Vybrali jste ho schválně?

Měli jsme několik důvodů, proč ho oslovit. Začnu tím úplně formálním: diskusi pořádáme s Česko-německým diskusním fórem, což je důležitá platforma, kterou fond budoucnosti podporuje, a Bernd Posselt je od počátku jeho členem. Pokud tedy děláme diskusi k dvacátému výročí i této platformy, tak samozřejmě oslovujeme toho, kdo zná celý vývoj.

Druhý důvod je ten, že on sám ztělesňuje vývoj, budování důvěry až po krok zrušení majetkových nároků. Zároveň je velkým znalcem České republiky a dialogu v Německu a je České republice nakloněn. Třetí důvod je ten, že když jsme se rozhodli uspořádat akci ve veřejném prostoru, tak jsme si kladli otázku, kdo je z aktérů širší veřejnosti známý, ale není nutně kontroverzní.

Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt

FOTO: Martin Weiser, ČTK

Známý je, ale kontroverzní také.

To ale nebyl ten primární důvod. A nebude tam sám. A je zajímavé se podívat na pozici Bernda Posselta v rámci krajanského sdružení. On se sám dostal pod velkou kritiku (kvůli odstoupení od majetkových nároků – pozn. red.), ale naštěstí naprosté menšiny členů, kteří se nedostanou přes tento vstřícný krok.

Co považuje za nejdůležitější za dvacet let působení fondu?



Základem, na čem fond může stavět, je to, že se podařilo odškodnění, že se podařilo gesto důstojně dotáhnout do konce a že bylo přijato velmi dobře.

Když se člověk podívá do poloviny 90. let, tak ten největší rozdíl, který na první pohled vidí, je v atmosféře. Tehdy panovala nedůvěra mezi oběma národy i v politických kruzích.

To, že se obě strany dohodly na tom, že zřídí fond, odškodní oběti nacismu a společně se budou starat o instituci, která bude rozvíjet i drobné projekty a všechno běží harmonicky, je ten největší benefit, ukazuje to silnou důvěru, která i díky fondu mezi oběma národy panuje, a myslím také, že to přináší i určité posílení sebedůvěry, protože jsme si vyzkoušeli, že se dokážeme bavit i s německými partnery na stejné úrovni.

Tomáš Jelínek

FOTO: Smart Communication

Skutečně ty obavy pominuly, když mnozí lidé před pěti lety volili za prezidenta Miloše Zemana kvůli názoru Karla Schwarzenberga na Benešovy dekrety?

Já si nemyslím, že to byl rozhodující moment té volby, myslím si, že těch důvodů, proč vyhrál Miloš Zeman, bylo víc, a nevím, jestli rozhodlo těch pár procentních bodů, které to přineslo. Samozřejmě je tu stále skupina lidí, kteří si nesou nedůvěru vůči Německu dál a kteří možná odstup k Německu nikdy nepřekonají, ale to, o čem jsem mluvil, je nárůst těch, kteří se na to dívají jinak. Ve výzkumech veřejného mínění popularita Německa roste s jedinou výjimkou roků 2015 a 2016, kdy mocně zapůsobila migrační krize a přístup Němců k této otázce, ale i to se vyrovnává.

Nemáte pocit, že neustálé otevírání minulosti může působit kontraproduktivně, když se mluví na téma Benešových dekretů, zločinů při vyhánění Němců a zločiny nacistů... Nenastal čas to uzavřít?



Pokud tady pořád je zájem zabývat se tím, tak by umělé uzavírání nemohlo fungovat, tady je autentická poptávka. Není to tak, že by fond kohokoli a jakkoli nutil k debatám, ale zároveň si myslím, že je dobře, že tady je poptávka je, protože jednak se může zdát z centra Prahy, že se některé debaty opakují, točí v kruhu, že nic nového nepřinášejí, ale člověk zapomíná, že v konkrétních místech, kde se debaty vedou a kde se téma vyhnání otevírá, to objevuje v rámci lokální historie něco nového.

A myslím si, že i samotný princip poznávání lokálních dějin je pro mladou generaci důležitý, že by každý měl znát a vědět, že velké dějiny se neodehrávají v centrech, ale že se často skládají z malých událostí, které se odehrávaly před dveřmi domu, odkud člověk pochází. Také mám tu zkušenost, že pro potomky sudetských Němců je to pozitivní důvod, proč se o Českou republiku zajímat, a působí to jako pozitivní katalyzátor aktuálních současných vztahů, které směřují ke konkrétní spolupráci v budoucnu.

Důležitou oblastí, které se věnujeme, jsou renovace kostelů a hřbitovů v pohraničí. To jsou centra smíření, protože přicházejí původní obyvatelé, často dělají sbírky a s místními s naším dofinancováním kostely a hřbitovy renovují. Ukazují a říkají – my sem nejdeme pro majetky, ale abychom společně něco zvelebili, a to snižuje odstup Čechů od Němců.

Který kulturní projekt je klíčový?

Ten nejdůležitější projekt je určitě Divadelní festival německého jazyka v Praze, protože je to projekt, který navazuje na tradici německojazyčné židovské kultury Prahy, ale tím se to nevyčerpává. Pozitivně ovlivňuje a inspiruje umělce z celé České republiky. Myslím si, že je to skvělý projekt, protože přesahuje uměleckou stránku, pro mě byl od prvního okamžiku určitým momentem, který mi umožňoval chápat a dozvídat se více o tom, co Němci řeší. Z žádných jiných zdrojů bych si na to ten obrázek neudělal tak dobře jako skrze některá festivalová představení.