zpe, Novinky, ČTK

Novelu předložil senátor Vladimír Plaček (ČSSD) a senátorka Alena Dernerová (za SD-SN). Ta normu přišla hájit do dolní komory.

„Nejsme proti tradiční čínské medicíně, nemůže být ve zdravotnickém zákoně,“ hájila. „Dělali jsme průzkum, zda existuje akreditované pracoviště, které by toto léčitelství vyučovalo, a zjistili jsme, že nikoliv,“ dodala senátorka.

Vadilo jim také to, že čínští léčitelé by byli zvýhodněni oproti ostatním, mohli by získat titul bakaláře či magistra a jejich služby by mohly hradit zdravotní pojišťovny.

Vojtěch chystá zákon o léčitelích



Čínská medicína podle Dernerové patří do léčitelských oborů a měl by ji řešit jiný zákon. Stejně to vidí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

„Rozhodli jsme se to řešit systémově a připravit komplexní zákon o léčitelství, který bude poskytovat podmínky. Dnes je čínská medicína v šedé zóně, nevíme, kdo ty služby poskytuje,“ zdůraznil. Předlohu nyní posoudí zdravotnický výbor.

Do zákona o nelékařských povoláních se tradiční čínská medicína dostala na návrh Sněmovny. Prosadil to loni tehdejší šéf sněmovního zdravotnického výboru Rostislav Vyzula (ANO) s argumentem, že v Česku působí mnoho poskytovatelů čínské medicíny, ale není možné jednoznačně ověřit jejich vzdělání a rozsah a kvalitu nabízené péče.