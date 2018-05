pko, Novinky, ČTK, Právo

Kárný senát Nejvyššího správního soudu v čele s Karlem Šimkou soudkyni potrestal za to, jak rozhodovala spor na ochranu osobnosti fotbalových funkcionářů a také za to, že její chování neslo už nádech klientelismu. „Projednávaný skutek je velmi vážný, ale ještě to nebylo tak vážné, abychom rozhodli o ztrátě funkce, přestože se tam objevila situace, kterou nazýváme nádechem klientelismu,“ upozornil Šimka.

„Přijímala od pana Pelty různé požitky, a to mohlo vést k vytvoření jakési závislosti. Něčeho takového se má soudce vyvarovat. Nechceme soudcům zakazovat, aby chodili na fotbal nebo se účastnili nějakých zájmových aktivit, ale musí se to dít tak, aby se nezavdali příčinu k tomu, že tam vzniká nějaký podobný vztah,“ dodal Šimka.

Mašínová kvitovala, že jí kárný senát dal šanci na nápravu. „Budu se snažit na sto procent,“ řekla po jednání. Šámal naopak upozornil na to, že nemohl použít všechny dostupné důkazy včetně odposlechů. „Jsem přesvědčen o tom, že tam nebyl nádech klientelismu, ale že to byl klientelismus. A pokud soudce zklame jednou, možná se napraví, ale možná také ne,“ zhodnotil Šámal.

Rozhodla ve prospěch Berbra



Mašínová jako soudkyně dostala na stůl spor o ochranu osobnosti mezi místopředsedou českého fotbalu Romanem Berbrem a Dagmar Damkovou proti bývalému sudímu Tomáši Kovaříkovi.

Případ rozhodla ve prospěch Berbra takovým způsobem, který odvolací soud označil jako popření práva žalovaného na spravedlivý proces, načež nařídil, aby věc znovu projednal jiný soudce. Navíc v den rozhodování si vyměnila s Peltou, se kterým měla velmi úzký vztah, několik SMS zpráv.

Mašínová měla mít velmi nadstandardní vztah s někdejším šéfem českého fotbalu Peltou. Díky tomu měla podle Šámala VIP vstupenky na fotbalová utkání, k tomu letenky i ubytování po světě. Spor podle předsedy NS neměla vůbec rozhodovat. „Civilní řízení vedla ve prospěch žalobců, nevykládala zákon podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pelta měl zájem na úspěchu žalobců a soudkyně s ním i v den jednání udržovala intenzivní telefonický kontakt,“ zdůraznil Šámal.

Nejpřísnější potrestání, tedy odvolání z funkce, by bylo podle předsedy NS naprosto odpovídající. „Takové jednání se v běžném životě nazývalo klientelismem a toto považuji vedle podplácení za největší přestoupení činnosti a regulí toho, jak má soudce vystupovat,“ dodal Šámal.

Vazby Mašínové s Peltou prověřovala i policie, trestný čin nezjistila.

Soudkyně Mašínová odmítla, že by spor rozhodovala zaujatě. „Podjatá jsem nebyla. Účastníky jsem neznala a neznám, jsou mi lhostejní a pan Pelta s tím nijak nesouvisel,“ řekla soudkyně s tím, že její znalost sportovního prostředí jí nebránila v rozhodování sporu.

„Podobně mohou věřící soudci rozhodovat o církevních restitucích nebo soudci s půjčkami spory týkající se bank,“ hájila se Mašínová.

Podle jejího advokáta Jiřího Teryngela byly nejrůznější benefity od Pelty věcí několik let starou. „Věci, které se udály před třemi lety, jsou promlčené a neměly by jít k její tíži, i když tam nějaké benefity jako lístky na fotbal byly,“ připustil advokát.

„Ten vztah trval jen krátce a skončil už před několika lety,“ přiznala Mašínová.

Pelta: Milenci? To ne...

Jednání kárného senátu tak dostalo i nádech červené knihovny. „Náš vztah trval krátce a ani jeden od toho nic neočekával. Vzplanutí pak skončilo. Jestli jsem od něj dostávala nějaké dárky, tak to bylo v době, kdy náš vztah byl důvěrný a měl v sobě oheň. Ale byly to dárky pro mě, jako pro ženu,” uvedla Mašínová.

V době, kdy rozhodovala, prý už žádný vztah neměli. „Ten den, kdy jsem soudila, tak jsme si psali, asi věděl, že to budu dělat, ale nebylo to nic, co by mě mělo někam směřovat a ani jsme se o tom nikdy nebavili,“ vzpomínala Mašínová.

Pelta před soudem ale mluvil jinak a rozhodně popřel, že by jej s Mašínovou spojovala jiná vášeň než fandění pražské Spartě. „Náš vztah byl pouze přátelský, nikdy jsme nebyli milenci. Když máte cihelnu, máte cihly, když jste předseda svazu, máte lístky,“ vysvětloval Pelta.

Soudní spor jej nezajímal. „Zajímal jsem se o ten soud jen tolik, že mě zajímal výsledek. Nevím, proč bych měl na výsledku toho soudu nějaký zájem, vždyť tam šlo jen o jejich ega, soud o omluvu není žádný soud, to je blbost. Z mého pohledu je to celé nedorozumění,“ konstatoval Pelta.