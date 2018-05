Most přes čtyři volební období. Dolínek představil plán mobility pro Prahu s projekty za 340 miliard

Pražský náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) v pondělí odpoledne v Institutu plánování a rozvoje (IPR) představil plán udržitelné mobility Prahy a okolí, kde by mohly být realizovány projekty za 340 miliard. Podle Dolínka by měl plán sloužit jako most, který překlene čtyři volební období.