Jan Martinek, Právo

Prezident Zeman oznámil, že znovu jmenuje Andreje Babiše premiérem, a to bez ohledu na výsledek referenda ČSSD. Jak to hodnotíte?

Postup prezidenta Zemana je jeden ze zdrojů nejdelší politické krize od roku 1989. Už při prvním pokusu prezident řekl, že Babiše pověří bez ohledu na to, zdali bude nebo nebude mít většinu, což dává hnutí ANO signál, že si mohou dělat, co chtějí. Nemusejí hledat vládní většinu, nemusejí dělat kompromisy a snažit se domluvit s politickými partnery.

Připusťme, že by vládu sestavoval někdo jiný z ANO. ODS by neměla problém ji podpořit, nebo se jí dokonce účastnit? Dřív jste říkali, že ANO rovná se Andrej Babiš.

O koalici ANO a ODS se nebavíme. Jsou tu hluboké programové rozdíly a spousta překážek. Mluvíme o tom, jak mít vládu s důvěrou, která by se opírala o hlasy demokratických stran. Pro to je nutné splnit několik podmínek. Nesmí tam být trestně stíhaný člověk, nesmí být koalice ANO s extremisty, nesmí se sáhnout na veřejnoprávní média. Jsou tu jiné strany, které před volbami říkaly, že nebýt trestně stíhaného člověka, tak by se s ANO bez problémů dohodly. Já jsem to bral vážně. ANO se ale nikam neposunulo. I díky prezidentu Zemanovi má pocit, že si může dělat, co chce, a chová se, jako by získalo padesát procent.

Mluvíte o zrušení koalice ANO, SPD a KSČM. Těžko ale nařídit poslancům, aby spolu nehlasovali pro některé zákony.

Jsme v absurdní situaci. Ta koalice ve Sněmovně existuje, a projevuje se tím, že spolu hlasuje o zákonech. Pokud taková koalice neexistuje a projevuje se pouze mentální blízkostí oněch stran, tak asi každý občan této země vidí, že ANO má nejblíž k SPD a KSČM.

Spíš ale myslím, že je tu dohodnutá koalice, kterou nám její aktéři nechtějí přiznat. Stačí se podívat na hlasování ve všech klíčových hlasováních. Projevilo se to teď v kauze novičok. To vůbec nebyla náhoda. Dokud bude tato koalice fungovat, brání vzniku normální vlády.

Hlasovala by ODS pro rozpuštění Sněmovny?

Teď nám premiér, hlavně soc. dem., hrozí předčasnými volbami, aniž by představil plán B, pokud by nedopadlo referendum ČSSD. Já na to nebudu naskakovat. To je zkrátka absurdní situace, kterou tu Andrej Babiš opakovaně způsobuje. Předčasné volby pro mne vůbec nejsou téma. Ani formálně zatím nezačal druhý pokus, a předčasné volby jsou až to poslední řešení. ODS se jich nebojí.

Jak říkáte podmínce KSČM, aby vláda nerozšiřovala účast v misích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN?

Absolutně nesouhlasím s tím, že mají být komunisté faktickou součástí vlády, a to se teď děje. Veškerá ujišťování, že nebudou zasahovat do zahraniční politiky vlády, jsou planá, protože do ní už teď zasahují. Závazky spojencům a podíl na mezinárodních operacích jsou závažné skutečnosti.

Souhlasíte s iniciativou STAN žalovat prezidenta za velezradu?

Byl jsem velmi kritický k výrokům Miloše Zemana v kauze novičok. Nemělo se nikdy stát, že prezident říká něco jiného, než co říká vláda. Přesto nepovažuji návrh STAN za rozumný a přijatelný, je to přehnaná reakce. Tento institut, který vede k prezidentovu odvolání, je něco tak závažného, že s tím musíme šetřit na mimořádné chvíle.

Dělá vláda i racionální kroky? Například řeší situaci ve zdravotnictví.

Nemám ten pocit. Nevidím v tom žádnou strategii, žádný cíl. Tady nemá dlouhodobě vládnout vláda v demisi, a pokud vládne, tak má svítit a topit. Nemá dělat personální ani systémové změny, protože k tomu nemá mandát.

Vláda reaguje chaoticky, nesystematicky, bez politického rozmyslu. Zběsile jezdí po ČR a kam přijede, tam něco slíbí. Obchvat, stadión, cestu. To je pěkné, ale nezapomeňme, že ANO vládlo čtyři roky, mělo ministra financí, nic neudělalo a teď se tváří jako spasitelé. Naslibovali desítky, možná už sto miliard. Nikde není jasné, kde na to vezme.

A pak vidím vládu, která údajně úžasně maká jako tým, která ale řeší spoustu personálních problémů a kde se její členové vzájemně pronásledují. Mám teď na mysli spor ministra Stropnického s paní Šlechtovou. To je obraz této vlády.