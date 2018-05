Mezi lidmi, které poslanci prezidentovi Miloši Zemanovi v pátek navrhli na státní vyznamenání, jsou třeba snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, fotbalový brankář Petr Čech, velitel protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josef Bílý a právě i Sýs. Seznam čítá celkem 28 jmen. [celá zpráva]

Poslanci hlasovali po jednotlivých jménech. Když došlo na Sýse, byla pro kromě zástupců ANO, SPD, KSČM a ČSSD i většina Pirátské strany (výsledek hlasování zde).

V předloženém medailonku u pana Sýse nebylo nic, co by nasvědčovalo tomu, že je nutno zbystřit. Omlouvám se tedy, že jsem si dostatečně neprověřil všechny kandidáty. Nutno však zmínit, že za nominací pana Sýse stojí úplně jiné strany a poslanci, a to zcela vědomě, nikoliv omylem.