Je to i případ Andrey, která vystudovala lékařskou fakultu v Praze a brzy po atestaci porodila prvního syna. „Atestovala jsem ve druhém měsíci těhotenství. Měla jsem to takhle v plánu,“ svěřila se Právu mladá lékařka, která je nyní téměř rok na mateřské dovolené. Andrea chce ještě jednoho potomka, pak se chce vrátit do nemocnice, v níž pracovala při atestaci.

„Pokud se všechno povede, budu doma ještě pět nebo šest let,“ řekla Andrea, která se však chystá sloužit i při rodičovské dovolené, což je možné. „Časem začnu, abych neztratila kontakt s oborem, než nastoupím zpátky,“ plánuje.

Mezi svými kolegyněmi je v tom spíše výjimkou. „Většina žen, které odešly po atestaci na mateřskou, se do nemocnic vůbec nevrací. Jdou spíš do soukromých ambulancí, kde je lepší finanční ohodnocení. Já jsem si ale na pracovišti vybudovala pozici, o kterou nechci přijít, navíc vím, že kdyby se cokoliv stalo, vedení nemocnice by se za mě postavilo,“ dodala Andrea.

Čísla hovoří jasnou řečí: muži z poslucháren lékařských fakult pomalu mizí.

Chybějí částečné úvazky i školky

„V současnosti se nám ke studiu všech oborů celkem hlásí trojnásobně více dívek než chlapců (zhruba 75 % proti 25 %),“ sdělil Právu děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

Na jiných fakultách je to podobné. „U nás představují studentky v jednotlivých ročnících 65 až 70 procent frekventantů,“ řekla mluvčí Lékařské fakulty UK v Plzni Barbora Černíková.

První lékařská fakulta UK v současném školním roce přijala 893 studentů v českém programu a zhruba 150 zahraničních studentů, celkově na ní studuje 1987 českých a 644 zahraničních mediků.

Předseda České lékařské komory Milan Kubek trend potvrzuje. „V současnosti jsou mezi absolventy lékařských fakult víc než dvě třetiny žen. Je to jednoznačný trend, zdravotnictví následuje školství, které je feminizováno. Totéž se stalo s medicínou,“ řekl Právu.

„Muži přestávají mít o medicínu zájem, protože zjistili, že peníze se dají snadněji a dřív vydělat v jiných oborech. Medicína je strašně těžká škola, vyžaduje velkou píli a pracovitost, což je ženám blízké. Pak ale nastává problém, který zmiňujete,“ uvedl Kubek.

Zároveň dodal, že vymýšlet například mužské kvóty je nesmysl. „Zaměstnavatelé by měli být schopni ženám připravit ideální podmínky, aby se mohly brzy vrátit do práce. Například částečné úvazky či nemocniční školky,“ míní Kubek.

Poslanec ANO Rostislav Vyzula, který je zároveň přednostou onkologické kliniky, Právu řekl, že mnoho lékařek, které se po mateřské dovolené vracejí do nemocnic, si kvůli malému dítěti doma nemohou dovolit v náročném zaměstnání plný úvazek. „Preferují spíše částečné úvazky, aby se mohly starat o děti,“ řekl Právu.

„Pro muže jsou zřejmě atraktivnější jiné obory, například práva. Když jsem já studoval, každý chtěl být chirurgem, dnes na chirurgii těžko dostáváme lidi,“ posteskl si poslanec.

Scházejí i učitelé



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) Právu řekl, že apeluje na zdravotnická zařízení. „Je potřeba vytvořit pro mladé lékařky s dětmi vhodné pracovní podmínky, jako je možnost polovičních úvazků či nemocničních školek tak, aby se mohly dříve vrátit do práce a nebyly nuceny změnit obor,“ řekl Právu Vojtěch.

„Jde především o lékaře v lůžkové péči, kde již nyní chybí minimálně 1000 úvazků. Zásadní pokles počtu lékařů kvůli odchodu do důchodu přitom přijde teprve po roce 2018. Ještě do období 2018 až 2019 budou úbytek stárnoucí populace lékařů absolventi pokrývat, pak už to ale stačit nebude,“ varuje děkan Šedo.

Školy upozorňují i na další problém: medicínu podle nich nebude mít brzy kdo učit. „Lékařským fakultám hrozí během pěti až deseti let krize, protože nebudou mít dostatek učitelů lékařství, a tím by mohly postupně přicházet o akreditaci k výuce, což by znamenalo již totální kolaps celého systému,“ řekl Právu děkan 3. lékařské fakulty UK Petr Widimský.

„O místa učitelů medicíny není mezi mladými lékaři zájem, protože jsou mnohem hůř placená než místa lékařů v nemocnicích nebo v soukromých praxích,“ dodal.

Také podle Šeda je nedostatek učitelů medicíny katastrofální. „Abychom mohli přijímat nové studenty, musíme především získat a připravit nové učitele. Nástupní plat asistenta na lékařské fakultě, který zaostává za platem učitele základní školy, ale i pokladní v obchodním řetězci, to prakticky vylučuje,“ řekl Šedo. Vláda chce lékařským fakultám přidat na provoz.