Celé podélné parkování je vesměs založeno na třech etapách, díky kterým ho zvládne i v rušných centrech měst naprostý nováček. Nezávisle na těchto základních principech je však vždy nutné přizpůsobit chování za volantem místu i dopravní situaci.

Rychlokurz, který nabízíme, je proto třeba brát s určitou rezervou. Řidič je vždy povinen sledovat celé okolí vozu a například sledování jen zádi nemusí pro vybočující předek v úzké ulici dobře dopadnout. Osvojit si podélné parkování tak doporučujeme nejdříve na klidnějších místech než v centrech měst či na stísněných sídlištích.

Základem jsou tři etapy, které Novinkám přiblížila zakladatelka a lektorka v autoškole Nobe v Praze Dagmar Nosková.

Etapa první:

V první řadě by podle Noskové neměli řidiči zapomínat na to, aby dali svému okolí dostatečně včas najevo svůj záměr do volného místa zaparkovat. „Je důležité dát znamení ve směru jízdy, a to proto, aby s tím ostatní řidiči počítali,” upozorňuje.

„Pokud je vozidlo, za které chcete zaparkovat, stejně dlouhé jako to vaše, tak máte čtvrt práce za sebou. Najedete si zhruba jeden metr od vozidla, za které chcete parkovat, to znamená, že si držíme boční odstup. Naším prvním úkolem je dostat zrcátko k zrcátku,” popisuje první fázi snadného parkování Nosková.

Mezi vaším a druhým vozidlem by měla být vzdálenost přibližně jeden metr.

FOTO: Novinky

Etapa druhá:

V další fázi už řidič vytáčí volant do krajní pozice ve směru parkování a za pomocí zpátečky začne pomalu couvat. A to až do doby, dokud vozidlo nezaujme úhel čtyřicet pět stupňů ke krajnici vozovky. „Ten úhel hledejte buď na boku za vozidlem, anebo před vozidlem vždy ke krajnici,“ pokračovala Nosková.

S autem byste měli pomalu couvat až do úhlu čtyřiceti pěti stupňů.

FOTO: Novinky

Závěrečná etapa:

Pokud jste dosud postupovali správně, třetí etapou by už mělo být za plynulého couvání natočení volantu do druhé krajní polohy proti směru jízdy. Nosková přitom upozorňuje, že zatímco vůz se pohybuje pomalu, otáčení volantu by mělo naopak probíhat rychle. Po najetí do místa už stačí jen doladit pozici vozu vůči krajnici a okolním vozům.

„Vše se děje za pomocí spojky, takže v podstatě nepoužíváte pedál plynu, protože ten by nám celou situaci naopak ztížil. Regulujeme rychlost pomocí pedálu spojky přišlápnutím,” uzavřela Nosková.