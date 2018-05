Petr Kozelka, Právo

Děti ve věku patnáct, devět a sedm let už mají za sebou zážitky, které by nechtěl mít asi nikdo. Rozchod rodičů, vyostřené situace doprovázené zákroky policie, svěření do péče matky, otce i střídavé péče, nejrůznější vyšetření a zkoumání.

K tomu v polovině dubna přibylo i umístění do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově.

Soudkyně byla nekompromisní



Okresní soud v Českých Budějovicích poslal děti do ústavu poté, co nejstarší hoch, který byl v péči otce, dlouhé měsíce odmítal chodit za svou matkou. Dva mladší sourozenci měli nařízenou střídavou péči. Soud se hochovy problémy s matkou rozhodl vyřešit tak, že u něj nařídil také střídavou péči.

Rozhodl o ní 21. března a už 9. dubna nechal umístit všechny děti do „neutrálního výchovného prostředí“. Soudkyně Jana Němcová rozhodla o vytržení dětí ze všech rodinných i kamarádských vazeb přesto, že oba rodiče podle ní mají k dětem hezký vztah a přejí si podílet se na jejich výchově.

Takové opatření by se mělo použít až ve chvíli, kdy nejde nic dělat a kdy jsou děti skutečně akutně ohrožené, advokát otce Ladislav Dusil

„Nařídit předběžné opatření o umístění nezletilých do neutrálního prostředí za účelem diagnostiky považuje soud za krajní opatření při řešení situace a vztahů v rodině, nicméně nyní byla všechna ostatní opatření vyčerpána a soudu nezbývá jiná možnost, jak zabránit negativnímu vlivu rodičů a traumatizaci dětí,“ vysvětlila své rozhodnutí.

Podle verdiktu otec ustrnul v době rozchodu, kdy dle soudu matka selhávala v každodenním životě, a není schopen připustit, že u ní došlo k výraznému zlepšení.

Otec je musel odvézt do dětského domova



Matka podle znalců totiž trpěla mentální anorexií, závislostí na alkoholu. Otec má podle znalců tendence k autoritativnímu vystupování a sníženou empatii.

Podle soudního rozhodnutí musel děti odvézt do ústavu sám otec. „Nedokážete si představit odvoz a předání dětí. Několikahodinový pláč a snaha dostat děti z auta nás navždy poznamenaly. Nikdo z mého okolí nevidí jakoukoli logickou spojitost mezi odmítnutím syna chodit k matce a následným umístěním dobře prosperujících dětí z jejich normálního prostředí do dětského domova. Vnímám to jako trest pro děti i mě za to, že syn nechtěl uposlechnout rozhodnutí soudu,“ popsal otec.

Otec se proti předběžnému opatření o umístění dětí do neutrálního prostředí odvolal, Krajský soud v Českých Budějovicích ale rozhodnutí nižší instance potvrdil s tím, že jde o krajní opatření, ale sama situace je prý výjimečná.

„Jsem v praxi už 33 let, a nepamatuji případ, kdy by byly takto děti odebrány. V rodině byly spory, ale ty dle mého nezakládaly podmínky pro odnětí dětí. Takové opatření by se mělo použít až ve chvíli, kdy nejde nic dělat a kdy jsou děti skutečně akutně ohrožené,“ řekl Právu advokát otce Ladislav Dusil.

Jiný názor měla advokátka matky Anna Dvořáková. „Soudu už nic jiného nezbylo,“ uvedla. Právo oslovilo s prosbou o vyjádření i vedení a zaměstnance dětského domova, ti ale nechtěli sdělovat jakékoli podrobnosti.