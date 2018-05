Kristýna Léblová, Novinky

I když veřejnost pobouřila hlavně sexuální scéna, tak hra nabízí mnohem více kontroverzních výjevů.

„Jsou tam výjevy podřezávání, vystupují tam nazí lidé pomalovaní arabskými nápisy. Je tam celá stěna z kanystrů na naftu, které se zboří a z kanystrů zůstane sestavený jen kříž. Představení je velmi vizuálně zajímavé, má velmi živý moderní jevištní jazyk. Je to jeden z nejoriginálnějších divadelních tvůrců (Frljić) posledních let,“ přiblížil obrazy Oščatka s tím, že je velká škoda, že v negativních vášnivých diskusích veřejnosti nezazněla podle něj důležitá věc, a tou je, že má Brno velké štěstí, že se tato inscenace v Česku vůbec objeví.

Autor je sice kontroverzní a provokatér, ale podle Oščatky má snahu vyjadřovat se ke znepokojujícím otázkám dnešního světa. „Vidíme a cítíme, že jsou různé problémy. Současné umění, pokud je kvalitní, tak se snaží vyjadřovat k těmto věcem, a ne před nimi schovávat hlavu. Oliver Frljić má tu odvahu otevírat bolestivá témata a dělá to kontroverzním způsobem, který přitahuje pozornost. To k němu patří a já jsem rád, že konečně zavítá i do Brna,“ usmívá se umělecký šéf divadla.

Zabezpečení

Hra byla za osmnáct měsíců od svého vzniku odehrána na více než deseti mezinárodních festivalech v různých zemích od Balkánu až po Polsko, bez problémů nebo násilných demonstrací. Divadlo proto nemá vůbec v úmyslu představení rušit, byť má informace o hlášených demonstracích a protestech před divadlem. „Neočekávám, že by chtěli křesťané hodit bombu na divadlo nebo na tvůrce představení. Základní bezpečnostní opatření jsou a budeme samozřejmě v ostražitosti a v kontaktu s orgány, které jsou schopny zajistit pořádek a podobně. Představení je absolutně vyprodané. Nemůžeme bohužel dávat, právě z bezpečnostních důvodů, ani přístavky, protože se snažíme, kdyby náhodou tam byl nějaký provokatér nebo k něčemu došlo, aby byly volné únikové cesty a východy,“ řekl Novinkám Oščatka.

Přídavky pro ty, co se na představení nedostali a chtěli by inscenaci vidět, také nebudou. Herci mají nabitý program a z Brna míří na další představení do jiné země. Jediné představení bude v Divadle Husa na provázku 26. května, podle Oščatky ho tak zhlédne zhruba dvě stě lidí.

Vybojovaná svoboda

Přestože prý byly snahy večerní představení přes magistrát, který je zřizovatelem brněnských divadel i festivalu, zakázat, nakonec se zastupitelstvo rozhodlo tak neučinit.

„Ono je to také nesmysl, to by byl opravdu politický zásah do nějakého svobodného kulturního prostředí. To si myslím, že je velmi důležitá hodnota, kterou jsme po roce 1989 získali, kterou jsme si vybojovali, a myslím, že by se to nemělo dít. Jestli je tam něco špatně nebo protiprávně, tak samozřejmě se pak může někdo obrátit na policii, na soud, to je v pořádku. Může vyjadřovat svůj nesouhlas, může to říkat svým známým a kamarádům, může psát do novin, může se vyjadřovat do rozhlasu a do televize, ale zakazovat by se to nemělo,“ uzavřel debatu Oščatka.