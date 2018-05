rav, aje, Právo

„Brigádní generál Trojánek skutečně požádal o převedení ve stejné služební hodnosti. Předpokládám, že jeho žádosti vyhovím, ale nejprve po návratu ze služební cesty - sejdu se s vedením policie v Praze i na Vysočině, poté sdělím finální informaci k personálním změnám,“ řekl Právu Tuhý. Ten je nyní na jednání Interpolu v zahraničí.

O Trojánkově konci u pražské policie jako první informoval server Neovlivní.cz. Podle webu Aktuálně.cz by se mohl Trojánek vrátit do rodné Jihlavy a mohl by zde zastávat od prvního června funkci krajského ředitele.

O Procházkovi se neuvažuje

Ve spojitosti s Trojánkovým možným nástupcem spekuloval server o jménu Luďka Procházky, který nyní vede policii na jihu Čech. Podle informací Práva ale s Procházkou vedení prezidia na tento post nepočítá.

Trojánek se za vyšetřovatele Čapího hnízda a svého podřízeného Nevtípila postavil opakovaně. V lednu tohoto roku například v reakci na Babišova slova o tom, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo je zpolitizované, uvedl: „Absolutně vylučuji jakýkoli politický zásah do vyšetřování a odmítám spekulace o nezákonnosti postupu policejního orgánu.”

Dodal, že „vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo, který dlouhodobě patří mezi nejzkušenější pracovníky odboru hospodářské kriminality, je opět stavěn do negativního světla v souvislosti s vyšetřováním jiných kauz“. [celá zpráva]

V srpnu byl Trojánek zase „nepříjemně zaskočen snahou některých osob o zpochybnění nezávislosti policejního vyšetřování této kauzy, kdy tyto osoby pro dosažení svých cílů neváhaly zneužít i některá média či sociální sítě.“ I tehdy Trojánek nepřímo reagoval na Babišova slova. [celá zpráva]