Znamenalo by to, že Ťok by pak nebyl v nově plánovaném kabinetu. V dohodě ANO a ČSSD o nové vládě by mělo křeslo ministra dopravy opět připadnout hnutí ANO. Rezignovat na křeslo ministra nemá smysl, protože vláda je v demisi.

„Přiznám se, že přestože se udělalo spoustu dobré práce a bylo by dobře nějakou dokončit, tak se mi nechce,” uvedl Ťok na dotaz, zda chce za nynější situace pokračovat v nové vládní sestavě.

Dlouhodobé výhrady k němu mají komunisté, kteří jednají o tiché podpoře vznikající druhé menšinové vlády šéfa ANO Andreje Babiše. V posledních dnech se přidali i možní staronoví koaliční partneři ANO, sociální demokraté.

Ti kritizují hlavně výběr nového provozovatele mýtného systému. Resort vybral CzechToll ze skupiny PPF a slovenský SkyToll. Podle ČSSD se Ťok snažil výběr ovlivnit, řízení minulý týden zrušil antimonopolní úřad. [celá zpráva]

Tendr zrušil antimonopolní úřad



Ťok řekl, že se jen hledaly důvody, proč tendr zrušit. Jako důvod antimonopolní úřad například uvedl, že zadávací dokumentace byla uložena na přepisovatelných flash discích. Ministerstvo se proti zrušení tendru brání.

„Pokud chtějí na ministerstvu někoho, kdo se domluví přímo s Kapschem, tak jim to nabídnu,” uvedl Ťok. Kapsch je současným provozovatelem výběru. Zvítězil v tendru v roce 2005 a o zakázku se ucházel i nyní. Ovšem nevyhrál a spolu s dalšími uchazeči tendr napadl.