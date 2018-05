plk, Právo

Skupina ArcelorMittal chce prodat několik evropský podniků, včetně AMO, kvůli koupě italské huti Ilva. Evropská komise již přijala návrh kompenzací, skupina tak začala i kvůli AMO jednat s potenciálními kupci.

„Připojuji se k těm, kdo by chtěli vytvořit tady v tomto kraji jakýsi průmyslový holding. Myslím, že by do něj měly patřit Třinecké železárny. A já stejně jako Andrej Babiš na ně budu apelovat, aby se pokusily koupit ArcelorMittal, protože je dobré, aby podniky v této oblasti, byly, pokud možno, ve vlastnictví domácího kapitálu. Pokud to jde,“ uvedl prezident před vedením Moravskoslezského kraje, krajskými zastupiteli a starosty z regionu.

Prezident Miloš Zeman (vlevo) a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO)

FOTO: Pavel Karban, Právo

Na třídenní návštěvu severní Moravy a Slezska dorazil Zeman v úterý dopoledne, do Ostravy přicestoval i s manželkou Ivanou, každý z nich má ale jiný program. Do regionu přijel coby prezident už pošesté. Nynější návštěva je jeho splněním slibu po letošních prezidentských volbách, po kterých deklaroval, že pojede poděkovat svým voličům tam, kde dostal nejvíce hlasů. A právě v Moravskoslezském kraji dostal ve druhém kole lednových prezidentských voleb nejvíce hlasů ze všech krajů, a to 62,31 procent.

Prezident Miloš Zeman v Ostravě

FOTO: Pavel Karban, Právo

„A protože svoji návštěvu chápu tak trochu i jako poděkování, tak se dnes podívám do Jakartovic, kde bylo 76 procent, zítra do Orlové a Karviné, kde bylo 75 procent, nu a ve čtvrtek skončím ve Slezských Pavlovicích, kde bylo krásných 89 procent,“ zhodnotil.

Kromě setkání s obyvateli a starosty zmíněných obcí a měst zavítá prezident Zeman ve středu ještě do Třineckých železáren, kde bude debatovat s vedením hutníků i samotnými zaměstnanci.