Novinky, ČTK

O prostoru před hotelem se v poslední době mluví především v souvislosti s možným plánem umožnit zastavění piazzety osmipatrovým monstrem.

Kontroverzní návrh, který vychází vstříc developerům, prosazuje pražský Institut plánování a rozvoje v návrhu nového metropolitního plánu. Jeho definitivní verze má platit od roku 2023. Praha 1 s tímto řešením prostoru nesouhlasí. [celá zpráva]

Oscarový režisér Forman zemřel letos 13. dubna ve věku 86 let. Absolvent pražské FAMU debutoval v roce 1963 snímky Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs. Prvním celovečerním filmem byl Černý Petr.

"Už před rokem jsme panu Formanovi udělili čestné občanství, ale bohužel si ho už nemohl převzít, takže jsem ráda, že mu můžeme vzdát hold takto. Celý život dělal ve světě skvělé jméno nejen Praze, ale i celé České republice, a proto je na místě, že jeho jméno ponese významný prostor v centru města," uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Největší slávy se Formanovi dostalo po jeho odchodu do Ameriky na konci 60. let. V USA po nepříliš úspěšném Taking Off prorazil oscarovým Přeletem nad kukaččím hnízdem (1975). Další filmy, přepis muzikálu Vlasy (1979) a Ragtime (1981), uspěly více v Evropě než v Americe, Amadeus (1984) ale získal osm Oscarů. Po filmech Lid versus Larry Flynt (1996) a Muž na měsíci (1999) stál Miloš Forman naposledy za kamerou před více než deseti lety, když ve Španělsku natáčel Goyovy přízraky (2006).