Renáta Bohuslavová, Novinky

„Programové prohlášení vznikající polokomunistické vlády ANO, KSČM a ČSSD je postaveno na kombinaci nefungujících levicových řešení a populistických frází,” kritizuje program budoucí vlády lídr ODS Petr Fiala.

Na to, že se KSČM poprvé od roku 1989 dostala k možnosti vládu tolerovat, a má tak zatím největší moc za posledních třicet let, upozorňuje i předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

„Tady rozhodně nejde o to, co chce udělat budoucí kabinet pro svou zemi. Ale co je schopno hnutí ANO, a teď vlastně i ČSSD, udělat pro to, aby se zase dostaly k moci,” napsal Novinkám Bělobrádek a pozastavil se i nad tím, že sociální demokraté jdou opět do vlády s ANO, které přispělo k nejhoršímu volebnímu výsledku v historii jejich strany. V té minulé s nimi byli právě i lidovci.

Fiala míní, že by šéf ANO Andrej Babiš měl veřejnosti jasně říct, za jakých personálních podmínek bude KSČM součástí vlády. Na to upozorňuje i lídr hnutí STAN.

„Pojistky pro stabilní vládu se zavést moc nedají. Kabinet se bude opírat o hlasy komunistů, poprvé od roku 1989. ANO a ČSSD si nevěří - už to je pro stabilitu vlády dost vražedný koktejl,” komentoval vývoj jednání předseda hnutí Petr Gazdík.

Babiš v pátek uvedl, že KSČM nemá na vládu žádný vliv. [celá zpráva]

ČSSD změkla kolena, tvrdí TOP 09



„ČSSD hnutí ANO ustoupila, kde mohla. Sociálním demokratům při vidině zisku ministerských křesel v možné vládě změkla kolena a přestal jim vadit trestně stíhaný premiér nebo podíl komunistů na vládě. Jednoduše uhnuli,” komentovala současný vývoj první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Fiala ještě dodal, že v současném programovém prohlášení vidí především překážky pro podnikatele. „Je to špatná zpráva pro všechny živnostníky, pro malé a střední podnikatele, špatná zpráva pro lidi volající po debyrokratizaci a deregulaci,” řekl předseda občanských demokratů.