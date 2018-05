Novinky

Poslední dva pracovní dny to ale tak příjemně vypadat nebude. Během čtvrtka bude přibývat oblačnost. „Odpoledne přijde na české území studená fronta, která přinese déšť a bouřky,” řekla Honsová.

Předcházet jí bude sice teplé, ale dusné počasí. Teploty před frontou budou až 26 stupňů, především ve městech ale budou pocitově vyšší.

Bouřky, které fronta přinese, mohou být doprovázeny nárazy větru až 70 km/h, množství srážek bude do 20 milimetrů, ojediněle do 30 mm. Mohou spadnout také nějaké kroupy.

V pátek kolem 20 stupňů



Vlnící se studená fronta bude počasí v Česku ovlivňovat hlavně v pátek. Především do Čech přinese ochlazení. Ranní teploty budou 10 až 14 stupňů Celsia, odpoledne 18 až 22 stupňů, na Moravě vystoupají na 24. „Během odpoledne by ale oblačnosti mělo ubývat. Páteční večer by měl být příjemný, kdy je vzduch vymytý a voní,” řekla Honsová.

V sobotu by teploty měly zase stoupat, ale lidé by měli být obezřetní. „Na polojasné obloze se budou vytvářet bouřky, vznikne lokální kupovitá oblačnost a z toho mohou padat přeháňky, budou velmi lokálního charakteru. Tedy někde může svítit sluníčko a o pět kilometrů dál bude bouřka,” řekla Honsová. Nejnižší teploty by měly být 8 až 12 stupňů Celsia, odpoledne 22 až 26 stupňů.

Velmi podobné počasí bude v neděli. Jen ranní teploty trochu stoupnou na 10 až 14 stupňů, odpoledne se zase dostanou na 22 až 26 stupňů Celsia.

Ač na víkend připadají ledoví muži Pankrác a Servác, nebude to na počasí nijak znát. Bližší jim budou teploty v pondělí na Bonifáce, kdy se kvůli přechodu fronty ochladí na 16 až 20 stupňů. Mrazíky ale rozhodně nehrozí ani ráno, kdy by mělo být 8 až 12 stupňů.