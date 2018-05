Brno patří studentům, vrcholí majáles

Koncert několika kapel a následný průvod stovek studentů centrem města do areálu Výstaviště odstartoval hlavní den oslav brněnského majálesu. Spojily se do něj všechny veřejné vysoké školy z moravské metropole. Vír oslav bude trvat až dlouho do rána.