Novinky, ČTK

Nejtepleji bylo v Karviné - 30,6 stupně, v Lučině 30,5 stupně, v Ostravě-Porubě 30,2 stupně a v Ropici rovných třicet stupňů. Ze 147 stanic měřících alespoň 30 let padly rekordy na 27 z nich, většinou z roku 2002 a takřka výhradně na Moravě a ve Slezsku, uvedl ČHMÚ.

„Naopak teploty na západě území vystoupily jen na hodnoty kolem 16 stupňů Celsia. Naplno se tak projevilo frontální rozhraní nacházející se nad naším územím oddělující chladný vzduch na západě a teplý na východě Evropy,“ uvedli meteorologové.

V pátek by už teplotní rekordy pokořeny neměly být nikde. Meteorologové počítají s tím, že bude oblačno až polojasno, na některých místech Česka by mělo pršet, nebo se objevit přeháňky. Teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 °C.