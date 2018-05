Správa zařízení pro uprchlíky přestěhuje své havířovské azylové středisko

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) se rozhodla zakoupit novou budovu pro své Integrační azylové středisko v Havířově. Z havířovského Šumbarku, z bytů společnosti Residomo, své klienty do tří let přesune do Havířova-Dolní Suché. Nejdříve ale musí zakoupený zchátralý objekt zrekonstruovat. Podle mluvčího SUZ MV Jana Pirocha nedojde v novém objektu k navýšení počtu klientů.