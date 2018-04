Novinky, ČTK

„Žádnou variantu B nemáme, ale pracujeme na tom, aby byla zajímavá varianta A pro naše členy i členy ČSSD,” uvedl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pořadu Partie televize Prima.

Místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v Otázkách Václava Moravce odmítla možnost, že by hnutí oslovilo kvůli vládní spolupráci SPD Tomia Okamury, pokud by ČSSD například v plánovaném vnitrostranickém referendu odmítla koaliční spojenectví.

Za „úsměvnou spekulaci” označila informaci, že by v případě krachu jednání mohl prezident Miloš Zeman sestavením vlády nynější ministryni obrany Karlu Šlechtovou (ANO). „Karla Šlechtová je člověk, který jde za svým. Pokud by měla být tím, kdo by byl pověřen, tak to rozhodně nebude naše politická nominace,” uvedla Jermanová.

Vondráček se na Primě dotkl i podmínky ČSSD, aby Babiš odstoupil z funkce premiéra, pokud by z chystané společné vlády odešli ministři za ČSSD. Podle něj by tak předseda hnutí ANO sám učinil, do koaliční smlouvy ale taková podmínka nepatří. „To je něco dehonestujícího, ponižujícího, něco, co se nemůže dávat na papír,” uvedl Vondráček. „To je věc politického a morálního rozhodnutí,” dodal.