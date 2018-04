Posudky k získání průkazu ZTP budou možná dělat praktici

Posudky zdravotního stavu k získání speciálního průkazu pro postižené (ZTP) by v budoucnu nemuseli dělat posudkoví lékaři, ale nově praktici. Plánuje to ministerstvo práce a sociálních věcí. Chybějící posudkáře by měli nahradit smluvní doktoři.