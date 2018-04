Jiří Růžička, Právo

„Stejně jako loni jsme výstavu rozdělili do dvou částí. První část probíhá od 27. dubna do 1. května a druhá se uskuteční od 5. do 8. května. Loni mělo rozdělení u návštěvníků pozitivní ohlas,“ řekl Ondřej Kuropata z produkce kroměřížského výstaviště Floria.

Lidé jsou na výstavě ohromeni květinovými expozicemi, které symbolizují české dějiny. „Netradiční květinové pojetí a profesionální úroveň vnitřních expozic zajistily přední české floristky Klára Franc Vavříková a Jarmila a Petra Pejpalovy. Svými výtvory oslavují 100. výročí založení Československé republiky a českou státnost s nejzajímavějšími historickými osobnostmi,“ upozornil Kuropata.

Výstava Floria Jaro v Kroměříži - v barvách květin se tu vzpomíná česká historie.

V pavilónu A je rozmístěno dvanáct naddimenzovaných kytic pro slavné ženy české historie jako kněžna Libuše nebo Božena Němcová. Kytice je tu ale i pro Marii Terezii, Emu Destinovou, Adinu Mandlovou nebo Jarmilu Šulákovou.

Dvě stovky prodejců nabízí na výstavišti nejrůznější sortiment - zahradnické nářadí, okrasné stromy, okrasné dřeviny, sazenice, bylinky, ale i jahody a jiné ovoce. „Výstava začala v pátek a dvojnásobně jsme překonali denní rekord. Přišlo přes deset tisíc návštěvníků. Pokud to tak půjde dál, tak budeme atakovat loňský rekord, kdy výstavu Floria Jaro navštívilo přes 70 tisíc návštěvníků, naším snem je stotisícová hranice,“ řekl Kuropata.

V Kroměříži lze na výstavavišti květiny i zakoupit.

Výstava Floria Jaro v Kroměříži

