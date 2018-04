Novinky

Fotopasti šelmu zachytily při příchodu a následně i uvnitř rezervace, poté již nebyl pohyb vlka zaznamenán, informoval Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která se zabývá ochranou přírody.

„Nelze tedy vyloučit, že pouze prošel a v oblasti bývalého vojenského prostoru se již nenachází. Za dva týdny uplynulé od záznamu mohl snadno urazit desítky nebo dokonce stovky kilometrů,“ připomněl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Odborníci mají za to, že vyfocený vlk patřil do smečky, která již několik let žije na Kokořínsku. To je od Milovic vzdáleno zhruba 40 kilometrů, což je vzdálenost, již toto zvíře dokáže uběhnout během noci.

Vlk je zvědavé zvíře



„Skutečnost, že se vlci objevili v ostrůvku přírody uvnitř rozsáhlých ploch intenzivní zemědělské krajiny Polabí a Pojizeří, naznačuje, že je čas opravit zažitou představu, že vlci k delším přesunům vyžadují souvislé lesnaté migrační koridory,“ doplnil Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Vlkům v migraci brání spíše frekventované liniové stavby.

„Mýtus o plachém zvířeti, které ke svému životu potřebuje panenskou přírodu a obrovské liduprázdné oblasti, je opravdu jen mýtus. Vlk je zvědavé zvíře a je normální, že se může pohybovat i ve dne v okolí lidských stavení či dopravních prostředků,” dodal ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Myslivcům nevadí



Na bývalé vojenské cvičiště u Milovic vlk podle odborníků nedorazil náhodou. Jde o rozsáhlé území bez lidských sídel, kde mohou šelmy nalézt dostatek potravy. Mohou mimo jiné pomoci se snížením počtu přemnožených divokých prasat.

To kvitují i myslivci, podle nichž může predátor pomoci třeba tím, že odstraní nemocné kusy zvěře. „Na drobnou zvěř se tlak predátorů nezvýší, spíše dojde k jejich výměně, kdy vlk vytlačí ostatní predátory,“ míní starosta honebního společenstva Staré Benátky Karel Bendl.

Lidem nicméně doporučil, aby nenechávali volně pobíhat psy, a drobným chovatelům, aby menší hospodářská zvířata zavírali do elektrických ohradníků. Je nicméně málo pravděpodobné, že by se osamocený vlk odvážil do blízkosti lidských sídel.