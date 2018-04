Novinky, ČTK

O uzavření lůžkové části urgentního příjmu v pátek na mimořádném briefingu informovali zástupci nemocnice a ministerstva zdravotnictví.

„Ve Fakultní nemocnici Motol se nám bohužel vyskytl případ u jednoho ze zaměstnanců v rámci urgentního příjmu, což nám poměrně komplikuje situaci,” uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Všichni zaměstnanci, kteří s nakaženým člověkem přišli do kontaktu, musí do izolace. Týká se to urgentního oddělení a některých pracovníků zobrazovacích metod.

V Česku je nyní již 88 případů nakažení spalničkami, z toho 59 připadá na Prahu. Motolská nemocnice je největší zdravotnické zařízení v Česku.