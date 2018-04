Novinky

Vědecké experimentování s LSD bylo v 50. a 60. letech v tehdejším Československu poměrně rozšířené. Vedle armády diethylamid kyseliny lysergové zkoumali rovněž psychiatři.

Droga se pochopitelně dostala i k veřejnosti. Šiklová v dokumentu Pavla Křemena LSD made in ČSSR připomněla, že svého času na jedné chatě vyzkoušel LSD i Zeman, který byl tehdy „velice dobrý prognostik”.

„Také jsme mu tu dávku dali. A na něho to dohromady nepůsobilo, protože asi na to byl příliš veliký,” vzpomínala před několika lety socioložka.

Šiklová: Byla jsem u toho



Drogovou zkušenost prezidenta, který je jinak náruživým kuřákem a s neutuchající chutí popíjí alkohol, popřel serveru Lidovky mluvčí Hradu Jiří Ovčáček s tím, že jde o „pouťové povídačky”, jimiž chtěla Šiklová zaujmout publikum.

„To je blbost. Ovčáček je blbej, co ten o tom může vědět. Já u toho byla,“ odbyla podle serveru socioložka tvrzení hradního úředníka.

Je otázkou, proč by si vysokoškolská pedagožka podobné tvrzení vymýšlela. Není tak vyloučeno, že prezident se k této etapě vrátí v jednom ze svých pořadů, případně na to bude dotázán, pokud opět vyrazí za občany do regionů. Podobně se již dříve přiznal například ke ztrátě panictví v penzionu Jitřenka. [celá zpráva]