Vepřín kupuje od společnosti Agpi Muzeum romské kultury a stát za něj zaplatí přes 450 miliónů korun. „Proběhla další valná hromada, která to schválila, tak dnešní rozhodnutí soudu nemá žádné důsledky,“ řekl novinářům po rozhodnutí soudu právní zástupce společnosti Agpi Milan Frišman.

Právní zástupce minoritního akcionáře Vrby Petr Uklein upozornil, že je však podaná i žaloba na prosincové rozhodnutí valné hromady, která o převodu fakticky rozhodla.

„Domnívám se, že tento verdikt umožní stupňovat úsilí, abychom se domohli s našim klientem zneplatnění i usnesení z této valné hromady,“ konstatoval Uklein. Zmínil, že Vrba už od začátku protestuje proti převodu vepřína na Muzeum romské kultury.

Není jasné, co se bude převádět. soudce Miloš Šimánek

Soudce Miloš Šimánek sdělil v závěrečné řeči, že červencové usnesení valné hromady společnosti Agpi nemůže být právně závazné.

„To, co je v rozhodnutí uvedeno, není dostatečně určité v tom smyslu, aby to pro představenstvo akciové společnosti bylo závazné. Není jasné, co se bude převádět,“ vysvětlil důvod rozhodnutí Šimánek.

Vepřín v Letech na Písecku, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora, kupuje stát od společnosti Agpi za více než 450 miliónů korun. Už nyní spravuje areál Muzeum romské kultury. Vepřín by měl být ještě dokonce roku zbourán za asi 110 miliónu korun a na jeho místě vyroste památník romského holokaustu za asi 25 miliónů korun.