Rudolf Voleman, Právo

„Dveře do jarního počasí jsou otevřené,“ uvedl meteorolog ze Šindelové na Sokolovsku Rudolf Kovařík. Kdo tvrdí, že kvůli zpožděnému jaru nebude dobrá úroda, tak se podle něj plete.

„Příroda to perfektně dožene. Přilétli špačci a téměř všichni ostatní ptáci. Havrani už odtáhli na sever. Viděl jsem tu pobíhat i černého čápa. Je pravda, že kvůli kratšímu jaru budou mít kratší námluvy, ale ono to pojede,“ řekl Kovařík, který očekává, že v polovině dubna přiletí do našich krajin i vlaštovky.

Špatné vyhlídky ale mají alergici. V současné době kvetou například jívy, lísky dokvétají a samozřejmě rozkvetly také sněženky.

„Jsou to všechno hojně zastoupené alergeny. Také začaly kvést olše, které rostou v krajině poměrně hustě. Kvete to nejenom v nižších polohách, ale i v těch vyšších, a co je důležité, všechno naráz,“ dodal Kovařík, podle něhož nemůže mít alergik jistotu v těchto dnech už ani na nejvyšší hoře Krušných hor Klínovci (1244 m), kam alergeny zanese z nižších poloh vítr.

Pozor na spálení pokožky

„Všiml jsem si, protože jsme cyklistická obec, jak někteří tady na různých místech zastavují a utírají si oči. Je to dáno tím, že pyly jsou zastoupeny nyní v ovzduší mohutně. Rostliny dohánějí zpoždění. Alergici tento týden naběhnou do lékáren,“ konstatoval Kovařík.

Připomněl, že stoupl také index slunečního ultrafialového záření, podle jehož výše by měl člověk volit vhodnou ochranu pokožky. Podle Kovaříka je na čtyřce.

„Při dvacetiminutovém pobytu na slunci pokožka může zrudnout. Sluníčko už nebude jen svítit, ale už i pálit. Pozor na to,“ varoval meteorolog. „Jsou to dva prvky, které dosud nebyly, ale nyní začínají hrozit,“ dodal.

Dalším nebezpečím jsou na jaře klíšťata, připomněl Kovařík. „Už jsme zaznamenali klíště na psovi v nadmořské výšce zhruba sedm set metrů. Všechno se razantně a rychle probouzí,“ podotkl.

„My budeme stát opodál a nebudeme stíhat na zahradě. Naštěstí už ustoupily ranní mrazy,“ poznamenal Kovařík, který si na zahrádce před domem pěstuje zeleninu.

„Mluvil jsem s lidmi na Moravě, jsou šťastní, že to nekvete tak brzy jako vloni. Nyní, než to pořádně naběhne, bude konec dubna nebo polovička května. Pravděpodobnost, že úrodu zničí mrazy jako vloni, nebude už taková,“ dodal.