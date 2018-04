Vladislav Prouza, Právo

Jako jedni z prvních vyhnali skot ze stájí farmáři z Adršpachska. Vlci zavětřili a zahryzli devět ovcí a čtveřici čerstvě narozených telat. „Zlikvidovali celý přírůstek stáda skotského plemene highland cattle. Vyčíhli si, kdy budou mít mladé, a přišli pro nejsnadnější kořist. Zvěř v lese je pro vlky méně dostižitelná. Zmizely sněhové závěje, které srnkám ztěžovaly pohyb. Vlci v tomto čase mívají štěňata a potřebují víc potravy,“ popsal adršpachský farmář Lukáš Krecbach. Tomu vlci od roku 2015 zlikvidovali skoro 130 ovcí a jehňat.

Krecbach teď přemýšlí, jak ochránit další očekávaná telata. „Stavíme vyšší ohrady. Zvyšuji napětí v ohradnících na 15 tisíc voltů. Potřebujeme, aby vlk dostal pořádnou prdu do čumáku, a do smrti si to pamatoval. Elektrická pletiva nabízená ochranáři jsou k ničemu,“ tvrdí Krecbach.

Obehnat Broumovsko pavučinou minimálně třímetrových ocelových plotů nabitých předimenzovaným proudem se místním zemědělcům příčí. Cestu nevidí ani v obranářských pasteveckých psech z odlehlých koutů Kavkazu nebo Pyrenejí.

Jedno ze zardoušených telat

FOTO: Lukáš Krecbach

Možnost, jak vyzrát na mimořádně chytré vlky, spatřují farmáři pouze v příležitostném regulativním odstřelu přísně chráněné šelmy. Odstřel vlka úřady trestají až třemi roky natvrdo. Žalobu na ministerstva životního prostředí a zemědělství, kterou se farmáři z Broumovska domáhali regulace vlčí populace, soud nedávno zamítl. Farmáři se odvolali a očekávají konečný verdikt Ústavního soudu, od něhož očekávají zelenou v regulaci vlků, před nimiž se cítí právně znevýhodněni. „Jde o střet legislativně zakotvené ochrany vlka a vlastnického práva žalobců chráněného ústavou,“ argumentuje zástupkyně farmářů Jana Zwyrtek Hamplová.

Farmáři se naposledy se sešli s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a brzy mají o vlcích jednat s ministrem zemědělství Jiřím Milkem (oba ANO) a poslanci na půdě parlamentu. „Poslední útok vlků nám poskytl další argumenty. Pochopil jsem to tak, že dokud stejný krok v průlomu mezinárodních smluv o ochraně vlků neudělá Německo, kde panuje obdobná atmosféra, nelze to čekat v Česku. Brabec prý o tom jedná s kolegy ze spolkových zemí,“ říká starosta Vernéřovic a chovatel ovcí Tomáš Havrlant (nezávislý), jenž zvažuje, kdy vyhnat vlastní 200hlavé ovčí stádo na pastviny. „S vlky to bude každý rok horší,“ podotkl.

Odstřel vlků podle ochranářů problémy chovatelů skotu nevyřeší. Farmáři údajně vyvolávají zbytečnou paniku a šíří nepravdivé informace. „Žádná vědecká studie neprokázala, že zabíjení vlků dokáže snížit škody na hospodářských zvířatech. Broumovsko patří mezi oblasti, kde škody způsobené vlky byly nejvyšší, jejich rozsah ale nedosahuje rozměrů, který by znemožňoval chov dobytka. Účinnější způsob ochrany než zabíjení predátorů, je prevence, zejména pomocí pasteveckých psů nebo zradidel v kombinaci s elektrickým ohradníkem,“ kontrují ekologové z Hnutí Duha.

„Hněv chovatelů chápeme. Stát, přestože vlky chrání i kompenzuje škody, které vlci působí, nemá dobře nastavené mechanismy podpory chovatelů. Škody nejsou vždy spravedlivě kompenzovány,“ přiznává expert na velké šelmy Miroslav Kutal.