Novinky, ČTK

Dalších deset procent z celkové kupní ceny ve výši 450,8 miliónu korun dostane Agpi do 30 dnů od předání areálu státu a zbylých deset procent až poté, co se vyklidí kejda. Peníze z prodeje areálu chce firma se zhruba stovkou zaměstnanců investovat do rozšíření jiných výrob. Nový, stejně velký vepřín nepostaví.

První část peněz použije Agpi na snížení úvěrového zatížení u bank. Firma má úvěry asi 90 miliónů Kč včetně několika investičních úvěrů. Mezi plány, jak rozšířit provoz, je i stavba nové haly.

„Chceme je uvážlivě použít pro rozvoj firmy, rozvoj provozů. Příprava záměrů na rozšíření je na rok,” řekl místopředseda představenstva Agpi Jan Čech. Některé investice do provozů jako obměnu strojů a techniky chce firma provést ještě letos. Detaily sdělí akcionářům na valné hromadě koncem června.

Demolice do konce roku



Novým provozovatelem areálu je Muzeum romské kultury. Podle ředitelky muzea Jany Horváthové bude vepřín do konce roku zbourán. Na místě vznikne památník romského holokaustu.

Firma Agpi odvezla z vepřína v Letech posledních 330 prasat 14. března. Ve 13 halách bylo 13 000 prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka. Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972.

Podle Horváthové se nejdřív uskuteční za 1,5 miliónu archeologický průzkum místa, do konce června by měl být hotový. Demolice vepřína by měla být hotová do konce letošního roku.

Stát jedná o podpoře pro stavbu památníku z takzvaných norských fondů ve výši milión eur (asi 25 miliónů korun). Demolice vepřína vyjde odhadem na 110 miliónů.