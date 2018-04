Jakub Bartosz, Právo

Osmatřicetiletý Pelikán v rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl, že už nebude v další vládě a chce rovněž odejít ze Sněmovny, kam byl zvolen poslancem. Důvodem je například názorový rozchod s hnutím ANO, zůstane ale jeho členem. Chce přednášet na vysoké škole a vrátit se k advokacii. [celá zpráva]

Ministr uváděl dlouhodobě jako hlavní témata novelu trestního řádu, která měla přinést zrychlení soudních procesů, a problémy kolem insolvencí a exekucí. Zatím se žádnou z navrhovaných změn nepodařilo prosadit, poslanci ale řeší novou úpravu týkající se zejména možností oddlužení.

Senátorka Eliška Wagnerová, někdejší členka Ústavního soudu, Právu řekla, že Pelikán nemohl prosadit všechny zákony, které měl v plánu, protože mu chyběl hlavně čas. „Vnímám ho víceméně pozitivně, i když ne se vším, co dělal, jsem souhlasila. Nestihnul udělat vše, co měl v plánu, protože faktem je, že v úřadu byl zhruba tři roky, to je krátká doba, když uvážíte, jak dlouho trvá legislativní proces,“ uvedla.

Justice ho příliš neznala, byl celkem mladý, začal se ale postupně učit Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti

Podle Wagnerové je pro prosazení zákonů v justici potřeba zejména souvislé vedení úřadu ve výhledu alespoň dvou volebních období. „Vážila jsem si toho, že se opravdu snažil, byť se skromným výsledkem, o to, aby zkrotil exekuce a zejména insolvence, to je velký krok,“ dodala.

„Připadal mi, že do té politické partičky moc nezapadá. Působil vždycky trochu jinak než ten zbytek. Je z jiného těsta, víc mu bude slušet akademická půda a advokacie, každý jsme na něco disponovaný,“ míní Wagnerová.

Pelikánův náměstek Jeroným Tejc, který loni opustil po sporech ve straně ČSSD a letos nastoupil na ministerstvo, hodnotil spolupráci s úřadem jako velmi dobrou. „Určitě se nám společně dařilo hledat podporu pro jednotlivé zákony. Například rozšířená možnost oddlužení těch, kteří mají nesplatitelné dluhy, která dospěla do druhého čtení, což nebylo vůbec na počátku jisté,“ upřesnil.

„Výrazně posunul za poslední roky elektronizaci justice. To, co není příliš navenek vidět, jako je příprava elektronického spisu, což může pomoci, aby justice byla efektivnější a rychlejší,“ dodal.

Někdejší ministryně spravedlnosti a bývalá poslankyně za ČSSD Marie Benešová uvedla, že Pelikán je „trochu naivní v politice“ a údajně si stěžoval, že má hlavní problém na vlastním poslaneckém klubu, protože se mu tam nedařilo prosadit legislativní návrhy. „Tak co to je za lidi, kteří ho sami nepodrží. Justice ho příliš neznala, byl celkem mladý, začal se ale postupně učit,“ zmínila.

Unie: Nezasahoval do trestních řízení

Soudcovská unie tvrdí, že Pelikán svým odchodem nechává v nejistotě výběr soudců. Jednou z výrazných změn, kterou chtěl zprůhlednit justici, je jeho instrukce sjednocující výběr budoucích soudců. Předpis platí teprve od ledna, není ale zřejmé, zda jej Pelikánův nástupce zachová. Změna zavedla centrální výběr soudců, který řídí ministerstvo spravedlnosti. Předtím si je vybírali šéfové krajských soudů.

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová ČTK sdělila, že v této záležitosti je nejistota nepřijatelná. „Soudnictví díky ní často přichází o ty nejlepší uchazeče,“ dodala.

Podle Unie státních zástupců končící ministr neprosadil zásadní změny v trestněprávní legislativě, je ho prý však třeba ocenit za to, že se nesnažil zasahovat do trestních řízení.

Mluvčí unie Ondřej Šťastný také zmínil, že komunikace mezi státním zastupitelstvím a ministerstvem nebyla za Pelikána vždy úplně jednoduchá. „Ministr Pelikán se zjevně nesnažil být konsensuálním politikem. Je však třeba ocenit, že neměl tendence zneužívat pozice ministra. Lze mít za to, že prosazoval věci, o jejichž prospěšnosti byl upřímně přesvědčen,“ uvedl Šťastný.