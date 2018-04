kab, Právo

Co říkáte na to, že jste byl zvolen delegáty už v prvním kole?



Já si myslím, že je to silný mandát, protože jsem nepočítal s tím, že by byl někdo zvolen už v prvním kole při počtu těch kandidátů (16). Velice si toho vážím. Zřejmě je to poptávka po tom, aby ČSSD měla trošičku jiný hlas než doposud. Slíbil jsem, že se o to postarám. Ale jsem tím trošku zaskočen, přece jen jsem velmi kontroverzní osoba, politikem, který vyvolává emoce, jak pozitivní, tak negativní. Ale asi to politika soc. dem. potřebuje.

Neodradíte tím některé lidi z ČSSD?



Tak přijdou ti, co se jim to zase naopak bude líbit. Doufám, že jich bude víc.

Ve vedení teď budou lidé s rozdílnými názory.

To je to, co nás dostalo dolů, že ve vedení nezněly rozdílné názory. Poptávka po ČSSD je více spektrální a my byli tak unifikovaní, až jsme se dostali na těch sedm procent. Já bych chtěl, abychom se dostali na dvacet a výše.

Jak teď bude podle vás nové vedení fungovat?



Mohu říct, jak bych si přál, aby to fungovalo. Aby se různé názory střetávaly a z toho vzešel jednotný postoj ČSSD. My nejsme součástí mainstreamu. My jsme stranou pro lidi práce. Ti mají jiný pohled než je přeliberalizovaný neomarxismus.

Sjezd se zabýval zrušením kvót na ženy. Co vy na to?



Já nejsem příznivec kvót. Já jsem příznivec osobností a lidí, co se prosadí. K tomu nepotřebujete kvóty, k tomu potřebujete mít ten obsah v sobě, mít způsob, jak oslovit voliče. Já jsem v tomto konzervativní typ a kvóty mě nevzrušují.

Jaký postoj směrem k jednání o vládě budete ve vedení prosazovat?



V této chvíli nic, my nemáme co prosazovat. My budeme očekávat, co přijde ze schůzky pana premiéra v demisi s panem prezidentem. Jestli pan premiér v demisi přijde s nějakou jinou alternativou než doposud, tak budu jenom rád. Nejsem člověk, který by se tvářil a choval jako Talibán, že něco nejde. My potřebujeme vyřešit problémy, na kterých ztroskotalo to jednání. Když budeme opoziční stranou, uděláme všechno pro to, abychom v příštích volbách uspěli.

Jaká teď bude role ČSSD ve Sněmovně?



My chceme být konstruktivní opozicí. Ale ze svého postoje k tomu přidám některé věci, o kterých jsem mluvil ve svém projevu. Já mám například problém s tím aby referendum bylo jenom o tom, o čem politici dovolí. Referendum je o tom, co potřebují lidé. K tomu mají politici vytvořit technické podmínky. Dopředu nechci nikomu nic zakazovat. Nepatřím ke skupině, která si říká neomarxisti. Já jsem konzervativní levičák. Otevřený novým výzvám díky globální politice. Její součástí je i EU a je potřeba hledat dohody. Na prvním místě pro mě bude občan ČR.

Budete chtít tedy v grémiu ČSSD znovu otevřít otázku zákona o obecném referendu a možnosti, že by občané mohli hlasovat i o EU a NATO?



Ano. Jsem přesvědčen, že je potřeba dát najevo, že chceme zůstat v EU, ale na druhé straně nechci a nebudu brát lidem právo o tom rozhodovat. Je to mezinárodní smlouva a musí to mít jiné náležitosti než běžné referendum. S tím souhlasím. Ale nechci to vyloučit a priori. To pro levicovou stranu nelze.

Nestačilo by, aby k EU či NATO mohlo být vypsané speciální referendum?



Můžeme o tom hovořit, jestli speciální referendum nebo speciální zákon. Ale nemůžeme lidem říct, že oni o tom nemají právo rozhodovat. Oni o tom mají právo rozhodovat. My musíme vytvořit technické podmínky, za jakých to právo bude uplatněno.