„Všichni tři jsme byli předvoláni kvůli údajným únikům informací z policejních spisů či prověřovaných kauz. Jde přitom o věci, kvůli nimž jsme v minulosti už na úřadech vypovídali, a policie ví, že zdroje svých informací neprozradíme,” uvedli v prohlášení s tím, že může jít o snahu je znejistit a odradit od práce na kauzách.

Všichni připouštějí, že policejním výslechům čelili v minulosti už několikrát. Tentokrát jde však podle nich „o zjevně koordinovanou akci, jejímž vedlejším cílem je kriminalizovat investigativní žurnalistiku”.

„Kdo celou akci rozjel, zatím nevíme. Víme jen to, že kauzy, kvůli nimž jsme všichni tři aktuálně předvoláváni, spojuje jedna osoba: premiér v demisi Andrej Babiš,” dodala trojice, podle níž se výslechy týkají kauzy farmy Čapí hnízdo, twitterového účtu Skupiny Šuman i starých policejních spisů.

Novináři odmítli, že by byli součástí spiknutí, které by mělo odstranit Babiše z politiky, a oznámili, že ač jsou z různých redakcí, hodlají do budoucna spolupracovat. Apelovali v této souvislosti na policisty a žalobce, aby nepodléhali politickým tlakům.