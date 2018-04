Kateřina Severová, Právo

Preparát běžně používají nemocnice u silně krvácejících pacientů, přímo v terénu ho ale měli lékaři šanci použít až nyní. Lék testuje jako první v České republice v rámci pilotního projektu pražská letecká záchranka. Jeho použití vyzkoušela poprvé při nedávném zásahu u nehody, při které srazil vlak ve středočeském Kolíně chodce.

„Ten člověk utrpěl vážné poranění hrudníku, břicha a dolních končetin. Měl silné krvácení, lék jsme proto podali, aby došlo ke snížení krevní ztráty, a transportovali jsme jej ve stabilizovaném stavu do nemocnice,“ řekl lékař Jan Vítek, který byl na místě, a měl tak jako první šanci během zásahu použít zmiňovanou látku.

„Teoreticky lze říct, že bez použití tohoto léku by mohlo dojít k mnohem větším komplikacím,“ podotkl Vítek, který u pražské letecké záchranky pracuje už devět let a novinku považuje za užitečnou.

Injekční podání léku, jenž je vlastně koncentrátem specifické krevní bílkoviny – fibrinogenu, zabere doktorům sotva pár minut. Dávka, kterou mají lékaři nyní k dispozici na palubě vrtulníku, odpovídá obsahu této bílkoviny v asi 1,5 litru krve, a může tedy podle záchranné služby pomoci daleko účinněji než jedna dávka transfuze. Odpadá navíc řada možných komplikací spojených s podáváním čerstvé krve.

„Dlouhodobě se uvažuje o podávání krve v terénu, má to však svá úskalí. Krev je například nutné skladovat při velmi nízké teplotě, ale před podáním musí být ohřátá na teplotu těla, jinak může šok naopak prohloubit,“ uvedl primář záchranné služby hlavního města Ondřej Franěk s tím, že vzhledem k tomu, že je u nás transport pacienta do nemocnice v metropoli velmi rychlý, nemělo by podání krevní transfuze své opodstatnění. „Během zásahu lze předpokládat možnost podání nejvýše 0,3 až 0,4 litru krve, přičemž typická krevní ztráta u pacienta ohroženého šokem přesahuje 1,5 litru,“ upřesnil.

Může zvýšit naději na přežití

Využití léku ovlivňujícího krevní srážlivost v terénu vidí jako smysluplnější, zejména třeba v případě letecké záchranky, která má o něco delší transportní časy. Podle Fraňka může lék zvýšit naději na přežití například těžce zraněných osob při dopravních nehodách, kdy ztráta krve může znamenat i smrt.

„V posledních letech se ukazuje, že hlavní roli nehraje v takových případech ani tak množství krve jako snížená funkce krevní srážlivosti, kvůli níž není možné krvácení zastavit, a rozvíjí se tak závažný šokový stav,“ objasnil primář Franěk.

Přestože je nová léčba nákladná, věří primář Franěk, že postupně se stane standardem na celém území ČR.