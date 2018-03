Zemřel vydavatel Fidelis Schlée

Ve věku 69 let v pátek po dlouhé nemoci zemřel právník a vydavatel Fidelis Schlée. Serveru Lidovky.cz to řekl jeho přítel Aleš Pohořal. Schlée by v sobotu oslavil sedmdesátiny. V 90. letech byl vydavatelem několika novin, stál u zrodu Anglo-německé obchodní akademie nebo humoristického časopisu Sorry.