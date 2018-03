Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane ministře, přečtu vám pár titulků. Řidič superbu srazil na D4 jelena a poté naboural do billboardu. Řidič u Studénky naboural do plotu a poté do billboardu. To je zpráva z ledna 2018. Vy sám jste říkal, že billboardy jsou ohrožením bezpečnosti. Proč jich je stále k vidění stovky, když měly zmizet už v září?

My jsme říkali hned v září, že s jejich zmizením to nebude tak jednoduché, protože jsme si bohužel přečetli tu novelu, která v podstatě dělá z odstraňování billboardů poměrně velký administrativní problém. Postupně ty billboardy mizí. Z 1300 u dálnic se jich 300 dalo pryč.

Bylo odstraněno jen 300 billboardů za sedm měsíců? Není to málo?

Je potřeba si uvědomit, že první krok, který jsme mohli udělat, byl až za dva měsíce po nabytí účinnosti zákona. Druhá záležitost je, že nikdo na ministerstvu nepředpokládal pasivní rezistenci, tedy že vlastník neodstraní ani jeden billboard. Tady je bezprecedentní událost, ve které se billboardáři rozhodli, že nebudou dodržovat zákon. A ten zákon jim to umožňuje.

Ťok: Politické strany si to nechtějí u billboardářů rozházet

Stát nemá dostatečné páky na to, aby billboardy odstranil?

Víte co, nemá. My jsme optimalizovali počet zaměstnanců na ministerstvu a já prostě nejsem schopen vzít 20 lidí, kteří se od rána do večera nebudou věnovat ničemu jinému než billboardům. Rovněž nemáme kapacity na Ředitelství silnic a dálnic. To se nyní věnovalo především tomu, aby se zajistila sjízdnost silnic a dálnic. Opravdu nemáme volné kapacity na to, abychom poslali dvě, tři čety, které budou denně odřezávat billboardy.

Takže optimalizace je na úkor bezpečnosti lidí.

Jsem přesvědčen o tom, že billboardy jsou špatně. Jsem nešťastný z toho, jak jsou ty principy pro odstraňování administrativně náročné. Z hlediska rychlosti je státní aparát velmi pomalý.

Není hnutí ANO už pátým rokem u vlády? Říkáte, že zjednodušíte státní správu, že budete makat.

Tento zákon byl přijat v době, kdy ANO nebylo ve vládě. Jestliže někdo napíše v roce 2012 komplikovaný zákon, tak jak ten zákon dnes uděláte jednodušší? Zákonodárce nepočítal s tím, že tu někdo nechá 1300 billboardů a nechá to na státu.

Přeci jenom si to vymysleli poslanci a stát, tak by měl stát také konat.

Možná přistoupíme k tomu, že budeme ukládat pokuty.

K pokutám už přistoupil Olomoucký kraj, který uvedl, že pokud nebudou billboardy odstraněny, budou udělovat až 300tisícové pokuty. Takže budete postupovat stejně?

Takovou možnost jsme krajům zaslali, že tak mohou postupovat. Chceme to koordinovat, takže je možné, že budeme postupovat stejně.

Můžete garantovat nějaký termín, kdy budete moct říct: k tomuhle datu už billboardy u dálnic nebudou?

Chtěl bych to vyřešit v rámci tohoto roku. Nejrychlejší řešení by bylo, kdyby rozhodl Ústavní soud. Myslím, že pak už by billboardáři při jejich odstranění spolupracovali ochotněji.

Neobáváte se toho, že se povedou spekulace, že billboardy by mohly pomoci hnutí ANO při kampani do komunálních voleb?

Jsem přesvědčen že ne. Apeloval jsem na své kolegy, ať probůh neobjednávají žádnou reklamu, která by mohla být umístěna na těchto billboardech.

Před sněmovními volbami se na nás kolem dálnic smála spousta Andrejů Babišů...

V té době jsem to kontroloval. Na billboardech, které byly nelegální, nebyla žádná naše reklama. Na druhé straně máte pravdu v jedné věci. Politické strany si to nechtějí s billboardáři rozházet, a to nemluvím jenom o hnutí ANO, ale o všech. Pro ně je outdoorová reklama důležitá. V době, kdy byly snahy ten zákon novelizovat, jsem měl mnoho reakcí, ať se tomu nebráníme, protože každý rok jsou nějaké volby. A nebyly to jen reakce ze strany hnutí ANO, ty jsem nezaznamenal.

V hnutí ANO tedy nebyly žádné tlaky, abyste si to nerozházeli u billboardových firem, protože je budete potřebovat?

Indikace jsem měl více od jiných stran než od ANO.

Od kterých?

To bych si nechal pro sebe.

Takže v ANO nic takového nepadlo, ani od vašeho předsedy?

Od našeho předsedy v žádném případě. Neslyšel jsem takové náznaky ani jinde.

Pražský radní pro dopravu Petr Dolínek v rozhovoru pro Novinky řekl, že Praze kvůli vaší neschopnosti chybí propojení města s letištěm nebo dokončený Pražský okruh. Co na tu kritiku říkáte?

Musím říct, že se tomu směji. Propojení Prahy s letištěm deklarovala každá radnice, ve které byla i sociální demokracie. Nikdo s tím do mého příchodu nic neudělal. Až my jsme rozhodli, že příprava bude pokračovat. Pražský okruh nestojí kvůli mnoha okolnostem, třeba i kvůli tomu, že padly a nebyly platné zásady územního rozvoje Prahy. Proč není vydáno územní rozhodnutí? To vydává úřad, který je řízen Prahou.

Není v čele Prahy primátorka z hnutí ANO?

Je, ale za dopravu je tam snad zodpovědný pan Dolínek. Spíš bych se pana Dolínka jako obyvatel Prahy zeptal, kdy zase budeme moct chodit po železničním mostě v Podolí, když tam mohou vlaky, a ne lidi..