Kmoníček: Stačí vypovědět víc ruských diplomatů a přijdeme o ambasádu v Moskvě

Pokud Velká Británie požádala o solidaritu, je na místě uměřená česká reakce, uvedl v neděli Hynek Kmoníček, velvyslanec ve Spojených státech. Reagoval tak na záměr Česka vyhostit některé ruské diplomaty v souvislosti s otravou bývalého špióna Sergeje Skripala. Stačilo by podle něj vypovědět jednoho či dva. Pokud by to byl masivnější akt, Rusko zareaguje stejně a na ambasádě v Moskvě nám nikdo nezůstane, myslí si Kmoníček.