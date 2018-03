Kristýna Léblová, Novinky

Dům byl postaven v roce 1928 ze sbírky občanů jako hold osickému rodákovi, skladateli a spoluautorovi české národní hymny Františku Janu Škroupovi u příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa. Konaly se zde čtrnáctidenní oslavy nebo představení ochotnických divadel. Chvilku zde fungovala i škola.

Ze stěn visící kusy tapet, zničená podlaha, vymlácená okna… dřív honosná vila nyní působí děsivým dojmem. Život ve vile skončil v roce 1995, když zde zavřeli pobočku pošty. Dům byl už tehdy ve velmi špatném stavu.

Dům autora české hymny přes dvacet let chátrá.

FOTO: Novinky

„Když se obec v roce 1990 osamostatnila, tak měla na starosti jiné věci než tenhle dům. Museli jsme zrekonstruovat například školu, která byla v hrozném stavu,“ vysvětlil Novinkám starosta Osic Stanislav Bydžovský důvod, proč se památka dostala do tak dezolátního stavu.

Pokus o záchranu

Když se slavilo výročí narození Františka Škroupa v roce 2001, tak obec obeslala firmy, banky a nadace kvůli sbírce na záchranu domu. To se ale minulo účinkem. „Napsali nám, že jejich záběr pomoci jde jiným směrem. Při založení nadačního fondu na tuto záchranu do něj obec vložila 100 tisíc korun a od lidí a malých firem se vybralo dalších 150 tisíc korun, což bylo ale málo,“ vzpomíná starosta.

Z peněz se opravila propadlá střecha, kterou do domu zatékalo.

Do hry se vložil Královéhradecký kraj, který po obci chce, aby na kraj bezúplatně dům přepsala a on se už o jeho záchranu postará. „Máme předběžnou domluvu s panem starostou Osic, ale podotýkám, že to ještě nebylo nikde schváleno, že bychom převzali dům do majetku kraje a následně ho zrekonstruovali tak, aby mohl sloužit, jak obci, tak případně muzeu, kterému bychom to svěřili do správy,“ potvrdil Václav Řehoř, radní Královéhradeckého kraje pro investice a majetek. Náklady na záchranu domu odhaduje na 15 miliónů korun.

Záchrana budovy se odhaduje na 15 miliónů korun.

FOTO: Novinky

Řehoř doufá, že se majetek vypořádá do konce roku. „Doufám, že v příštím roce bychom mohli začít už stavět,“ dodal.