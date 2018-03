nšt, Novinky

Geronto-oblek byl navržen speciálně kvůli tomu, aby simuloval změny doprovázející stárnutí. Vyvinut byl v Německu, v České republice ho vlastní jen pár organizací, mezi které patří i pražské komunitní centrum Život 90.

Oblek se skládá z několika součástí, které simulují různorodá omezení – pohybu, zraku i sluchu. Zhruba patnáctikilová vesta a závaží, které se připevňuje na ruce a nohy, dává mladým a zdravým lidem zakusit, jak obtížný je základní pohyb pro mnohé seniory.

„Se stářím přichází úbytek aktivní svalové hmoty, ubývá síla a už jen překonání samotné gravitace může být problém,“ řekla Novinkám fyzioterapeutka Michaela Kardová z Života 90.

Důležitou součástí geronto-obleku je také patnáctikilogramová vesta.

Další složkou speciálního obleku jsou kolenní a loketní ortézy, které znemožňují zkoušejícím volný pohyb. „Artróza je jedním z nejčastějších kloubních onemocnění, s věkem se zpomaluje jakákoliv neurologická reaktibilita, to znamená, že starším lidem trvá o něco déle, než jim dojde signál z mozku do končetin a podobně,“ pokračovala Kardová.

Izolaci od okolních zvukových vjemů a pískání v uších způsobují speciální sluchátka, která jsou další součástí obleku. „Tinnitus je jednou z potíží, se kterou se starší lidé potýkají. Jedná se o pocit, že člověku zvoní v uších. Přesná příčina se často neodhalí.“ dodala.

Další součástí byl nákrčník a boty, které berou zkoušejícím stabilitu pod nohama.

Na oči poté přišly speciální brýle. „Zelený zákal je velmi zákeřný v tom, že přichází postupně a lidé o něm nemusí dlouho vědět. Největším rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak, postupně pak dochází k poškození zrakového nervu. Naopak při šedém zákalu se snižuje průhlednost oční čočky,“ sdělila.

Oblek především simuluje pohybová omezení.

Zkusit si na vlastní kůži, jaké to je ve vysokém věku, může být poučné – i mladý člověk si tak uvědomí, s čím vším se někteří senioři musí vyrovnat. Časté onemocnění však ale není jediný problém, který starší lidi trápí.

„Z naší linky důvěry Senior telefon, kterou provozujeme, víme, že dlouhodobě seniory trápí především samota. A to rozhodně dobré kondici neprospívá. I proto se snažíme našimi aktivitami seniory zapojovat do života naší komunity, a třeba tím i přispět k jejich větší fyzické pohodě. “ odpověděla na otázku, co seniory trápí nejvíce, Veronika Gorylová ze Života 90.