„Žádné rozpory nemáme, vždycky spolu s panem Zimolou vycházíme. Platí, že nemáme žádný seznam, dávali jsme nějaké příklady. Vyjednávání se někam posunují a blížíme se k vládě s důvěrou, netěší nás ale tichá podpora KSČM,“ konstatoval Hamáček.

Zimola s Hamáčkem se v minulých dnech rozcházeli v programové otázce, kterou je možnost vypsat referendum o odchodu z EU. Zimola chtěl, aby soc. dem. měla lidem umožnit hlasovat o mezinárodních smlouvách, Hamáček to důrazně odmítl.

Zimola v sobotním rozhovoru pro Právo řekl, že Hamáček na jednání s premiérem Andrejem Babišem tento týden chtěl pět ministerstev s tím, že ČSSD usiluje o tzv. silové rezorty jako vnitro, spravedlnost a financí. [celá zpráva]

„Konkrétní resorty je třeba brát s rezervou. Silová ministerstva zmiňujeme proto, aby tam nebyl střet zájmu. Nebudeme to ale řešit přes média, s hnutím ANO se uvidíme ve středu. Nemohu vám nyní říct, kterého ministerstva bychom se vzdali,“ doplnil Hamáček.

Babiš by měl následovat Fica



Hamáček zároveň nevyloučil, že by sociální demokraté mohli ministerské posty obsadit odborníky. Dohoda s hnutím ANO bude podle něj předložena členské základně a ta rozhodne, zda ČSSD půjde do vlády s tichou podporou KSČM. „Personální problém s Babišem jsme ještě neřešili a nechávám to na ANO,“ konstatoval Hamáček.

Podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti), který v diskuzi zastupoval předsedu Ivana Bartoše, je dobře, že soc. dem. chce silová ministerstva. „Těžko říct, zda bude ČSSD úspěšná. Uvidíme, co vyjednají. Pokud by se ministři věnovali ministerskému mandátu a poslanci poslaneckému mandátu, tak by bylo nejlepší,“ podotkl Pikal s tím, že kdyby Babiš odstoupil a odblokoval by situaci, vyjednávání by bylo lepší.

S tím souhlasil i Hamáček, který dal jako příklad bývalého premiéra Slovenska Roberta Fica, který podal demisi.