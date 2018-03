Václav Pergl, Právo

Zima se tak na pár dní vrátí v plné parádě. Rozdíl teplot, které jsme měli o uplynulém víkendu, a těmi, jež mají přijít tento víkend, tak bude téměř

30 stupňů.

Řidiči by proto s přezutím pneumatik na letní měli ještě nejméně týden až dva počkat, až počasí a hlavně teploty budou stálejší. A ti, kteří už mají přezuto, by raději neměli vyjíždět, protože v případě nehody na sněhu s letními pneumatikami k tomu pojišťovna přihlédne.

Studený první jarní den

„Střední Evropa bude pod vlivem tlakové níže, takže v sobotu očekáváme na většině území sněžení. I v nížinách to bude na sněhuláka,“ sdělila v středu Právu Dagmar Honsová z pražského Meteopressu.

Podle ní se musíme připravit i na čerstvý až silný vítr, který bude pocitovou teplotu snižovat, a tvořit se budou sněhové jazyky a závěje.

Studené proudění se protáhne i přes první jarní den. Astronomické jaro letos začíná 20. března v 17.15 hodin a to má být v noci až minus osm a přes den také pod nulou. „Naposledy byl takto chladný začátek jara v roce 2001. Oteplovat se začne ve druhé polovině příštího týdne,“ dodala Honsová.

Kardiaci by měli raději být v teple

Podle ní vpád arktického vzduchu do střední Evropy v půlce března a sněžení nejsou v Česku nic výjimečného. V roce 2013 sněžilo na konci března. O Velikonocích, letos připadajících na 30. března až 2. dubna, by ale mělo být počasí o poznání příjemnější. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat kolem deseti stupňů.

Pátek: zataženo, občas déšť, noční teploty 4 až 0 °C, denní 2 až 6 °C Sobota: zataženo až oblačno, sněžení nebo sněhové přeháňky. Noční teploty –3 až –7 °C, denní –5 až –1 °C. Čerstvý až silný severovýchodní vítr. Neděle: zataženo až oblačno, místy občas sněžení. Noční teploty –7 až –11 °C, denní –6 až –2 °C. Čerstvý až silný severovýchodní vítr. Pondělí: oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Noční teploty –3 až –7 °C, denní –2 až 2 °C. Úterý: polojasno až oblačno, noční teploty –4 až –8 °C, denní –1 až 3 °C. Středa: oblačno až polojasno. Noční teploty –1 až –5 °C, denní 2 až 6 °C.

Výkyvy počasí mají vliv i na lidi. Někteří se při přechodu front, kdy se mění elektrické pole v atmosféře, cítí mnohem unavenější než jindy, příznačná je i ospalost a menší fyzická výkonnost.

„Lidé by měli více poslouchat své tělo. Samo si řekne, co potřebuje. Nepřeceňujme své síly,“ radí internista pražské Nemocnice Na Homolce Miloslav Kalaš.

Jeho kolega ze stejné nemocnice, kardiolog Petr Neužil, nabádá kardiaky, aby v mrazech raději zůstali doma. „Mráz totiž jejich organismus výrazně zatěžuje.“

Pozor by si měly dát i maminky malých dětí. S kojenci by se měly pohybovat v mrazu jen ve výjimečných případech a krátce. Také děti do pěti let by pohyb venku v mrazech měly omezit.