Češi mají zájem o přímou demokracii jen na místní úrovni, ukázal průzkum

Ačkoliv někteří politici postavili smysl své existence ve veřejném prostoru na větším zapojení občanů do politického rozhodování, ti o to příliš zájem nemají a raději ponechají tuto možnost na volených zástupcích. Plyne to z pravidelného šetření CVVM, které zjišťovalo zájem lidí o politiku a rozhodovací procesy. Rozhodovat v referendu o významných mezinárodních smlouvách by chtělo jen 14 procent Čechů.