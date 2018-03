Kristýna Léblová, Novinky

Most z roku 1928 nebyl dosud nikdy opravován. Podrobná studie Kloknerova ústavu jasně prokázala, že je ve špatném technickém stavu. „My jsme prováděli poměrně rozsáhlou a komplikovanou diagnostiku objektu a na základě jejího výsledku TSK přistoupilo k uzavřen mostu, protože některé části byly v havarijním stavu,“ připomněl Novinkám ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko s tím, že v tu chvíli započaly na mostě a jeho rámových konstrukcích opravy.

Omezení

Problém se vyřešil lokálním podepřením vybraných prvků rámových konstrukcí. „Ten hlavní most se skládá z předpolí, z rámových konstrukcí, pak je hlavní konstrukce oblouková, to je pět oblouků, které tvoří hlavní vzhled mostu, a za mostem jsou další rámové konstrukce. Ty byly jak na libeňské, tak na holešovické straně ve špatném stavu, tudíž se lokálně podepřely,“ vysvětlil Kolísko.

Libeňský most nebyl dosud opravován.

FOTO: Novinky

Most byl podepřen ocelovou konstrukcí, která má betonový základ a díky které je most takzvaně přizvednut. Nezávislý statik poté rozhodl o tom, že se na most mohou vrátit jak tramvaje, tak auta v omezené hmotnosti. Místo 11 tun tam smí jezdit vozy do šesti tun a tramvaje se nesmějí potkat v jednom místě. „Tímto podepřením se zmírnilo riziko poruchy,“ dodal Kolísko.

Dočasné řešení

Toto řešení je ale pouze dočasné. Kolísko jasně dodává, že o osudu mostu by mělo být rozhodnuto neprodleně. Buď se může most řádně opravit tak, aby zajistil požadovanou statickou spolehlivost a zatížitelnost, nebo se může postavit zcela nový. „Obě varianty jsou schůdné a proveditelné. Mělo by být rozhodnuto v přiměřené době, neprodleně, jinak ten most bude dál chátrat. Nelze pak vyloučit, že v blízké budoucnosti nastane další krizová situace,“ uzavřel Kolísko.

Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 miliónů korun.

Náměstek pro dopravu Petr Dolínek na dotaz Novinek sdělil, že si je závažnosti situace vědom. O osudu mostu podle něj bude rozhodnuto do konce dubna.